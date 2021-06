LABRECQUE, Marie-Paule



Au Centre d'hébergement Saint-François Inc., le 20 juin 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Marie-Paule Labrecque, fille de feu dame Marie-Alice St-Pierre et feu monsieur Nérée Labrecque. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Michel Guillemette (Danielle Daigle), André Guillemette, Linda Guillemette (Réginald Bouchard), Danielle Guillemette et Nancy Guillemette (Michel Allaire); ses petits-enfants: Kathy Guillemette (Frédérick Audet), Sarah Bégin-Guillemette, Olivia Guillemette (Simon Tremblay-Turcotte), Nikolaï Ray (Rachel Coache), Kumara Ray et Maïté Sabale (Émile Ross); sa sœur Doris (Richard Bolduc); son frère Marcel (Pauline Gagnon); ses arrière-petits-enfants: Emy, Phoénix, Sarika et Zaelia; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autre parents et de nombreux amis. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédée : Jean-Charles, Roland, Patrick, Jeannette, Robert, Rodrigue et Fernand. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du Centre hospitalier Saint-François d'Assise pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : (418) 527-4294.