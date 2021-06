LAMY, Léonard



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 juin 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Léonard Lamy, époux de dame Rose-Aimée Harbour. Il était le fils de feu Bernardin Lamy et de feu Alice Beauclair. Il demeurait à Québec., de 9h30 à 11h.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Richard (Carole Légaré), Nicole (Denys Côté) et Marc (Isabelle Roberge); ses petits-enfants: Maxime (Alisa Karacic) et Marie-Chantale (Sébastien Vachon), de même que ses arrière-petits-enfants Samuel et Noémie; son frère et sa sœur: Paul (Agathe Desjardins) et Clémence (Gilles Caron); ses belles-sœurs: Marie Harbour (feu Marcel Leblond), Adrienne Harbour (feu Jules Chabot), Sœur Gabrielle Harbour S.C.S.L., Françoise Harbour (Évariste Couture) ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. L'ont précédé ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Harbour: feu Bertha (feu Henri Roy), feu Joseph (feu Georgette Vallières), feu Georges (feu Rita Savard), feu Angéline (en 1ères noces feu Gérard Gauvin, en 2e noces feu Laurentin Houle), feu Sauveur (Marie-Jeanne Guay), feu Maurice (feu Rosane Jalbert). La famille tient à remercier le personnel soignant du CHU de Québec pour tous leurs excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, 418 656-4999.