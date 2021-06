GAUDREAU, Lorraine Biron



Au Manoir de l'Ormière, le 11 juin 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Lorraine Biron, épouse de feu monsieur Jean-Marie Gaudreau, fille de feu monsieur Gérard Biron et de feu dame Lucienne Moffet. Native de Saint-Agapit, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h 30 à 11h.Ensuite, ses cendres iront reposer auprès de son époux au cimetière Saint-Charles.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Line, Michelle (Diane Girard), Sylvie (Réal Moffet) et Serge (Lucie Forgues); ses petits-enfants: Rémi (Annie Létourneau), Martin (Isabelle Poliquin), Andréane, Mélina (Simon-Pier Paquet) et Jannick (Alex Boulanger); ses arrière-petits-enfants: Alex, Matis, Nathan et Shelby; ses frères et sœurs: Raymonde (feu Florent Turmel), feu Réjeanne (Yvon Côté), Carole (feu Fernand Fournier) et O'Neil (feu Brigitte Paris); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Manoir de l'Ormière pour la qualité des services et du soutien offerts au cours des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix dont la cause vous tient à cœur.