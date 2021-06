DELISLE, Anne Jolicoeur



Dans le confort de son foyer, entourée des siens, est décédée dame Anne Jolicoeur, le 15 juin 2021, à l'âge de 60 ans, fille de dame Georgette Jolicoeur. Elle était l'épouse de monsieur René Delisle. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux René; ses enfants: Sylvain (Kim St-Pierre) et Josiane; ses petits-enfants: Jayden et Kalie; son demi-frère Stéphane Blouin (Marie-Claude Ratté); son beau-frère André Delisle (Carole Chouinard), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que le personnel des soins palliatifs à domicile des CLSC pour leurs excellents soins et leur dévouement. Un merci particulier à Catherine Gallichand, infirmière pivot, pour son travail exceptionnel et son support qu'elle apporte à tous les patients atteints de la SLA. Étant donné la grande implication pour la recherche sur la SLA à laquelle Mme Jolicoeur a participé, la famille souhaite que vos témoignages de sympathie se traduisent par un don à la Société Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA), 200-5415, rue Paré, Mont-Royal (Qc) 4P 1P7, Tél. : 1-514-725-2653.