GIGUÈRE, Raymond



Au C H U - C H U L, le 20 juin 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Raymond-Marie Giguère, époux de madame Liliane Gendreau, fils de feu madame Adrienne Cantin et de feu monsieur Léo Giguère. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Gaétan Giguère (Aline Giroux), Denys Giguère (Olga Bossio), Michel Giguère (Johanne Beaudoin), Louise Giguère (Robert Jones), Sylvain Giguère (Sonia Baribeau) et Martin Giguère (Maryse Nogues); ses petits-enfants : Audrey Giguère; Yannik Giguère; Vanessa Giguère; Michaël Giguère; Samuel Giguère; Suli Jones, Naomi Jones, Rosalie Giguère, Émy Giguère, Laurie Giguère et ses 5 arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : feu Jacqueline Giguère (feu Jean-Paul René); feu Jean-Claude Giguère (feu Clémence Noël); ses beaux-parents : feu Édouard Gendreau (feu Lucienne Blouin); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Monique Gendreau (feu Gérard Trudelle), feu Louisette Gendreau, feu Raymond Gendreau (Yolande Thériault), feu Micheline Gendreau, Nicole Gendreau (feu André Gauthier), feu Claude Gendreau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12 h à 13h45.L'inhumation des cendres suivra au cimetière St-Charles. La famille adresse des remerciements à l'ensemble du personnel des soins palliatifs du Centre hospitalier de l'Université Laval pour leurs bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à : Les Diabétiques de Québec, 979, avenue de Bourgogne, bureau # 180, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-6241, Courriel : info@diabec.comSite web : www.lesdiabetiquesdequebec.org.