CARRIER, Nathalie



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 mai 2021, à l'âge de 41 ans et 7 mois, est décédée madame Nathalie Carrier, fille de Carole Petitclerc et de feu Armand Carrier. Elle était originaire de Saint- Romuald.Nathalie laisse dans le deuil sa mère Carole (Denis Leblanc); son ami de cœur Pascal Jackson; ses frères : Stéphane et Mario (Carolann Martineau); Maely, sa petite nièce adorée; son beau-père Fidèle et sa belle-mère Johanne Martin; son beau-frère et ses belles-sœurs : Véronique (Sébastien Plante) et Stéphanie; Alexandra, nièce de Pascal; les membres de la famille Carrier : feu Antonio (feu Pauline Chalifour), Josée, Nancy, feu Aline (Florent Lefebvre (Colette Vallée)), Jean-Yves, Mario, Stéphane, André (Francine St-Amant), Danielle, Jean et sa tante Anne; Véronique et Mélanie, cousines avec qui elle était très proche; feu Diana (Richard Dagenais), Dave, Dany, Richard jr ainsi que des ami(e)s de la famille et autres nombreux ami(e)s. Un merci particulier au personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don à l'Association de la neurofibromatose du Québec, C.P.150, succ. St-Michel, Montréal (QC) H2A 3L9, téléphone : 514-385-6702. https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/association-de-la-neurofibromatose-du-quebec/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.