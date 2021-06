DELISLE, Andréa Pelletier



Dans les bras de sa fille Marie, son ange-gardien, est décédée Mme Andréa Pelletier, épouse de feu Clément Delisle et compagne de feu Paul-Émile Fournier. Elle était la fille de feu André Pelletier et de feu Marie-Paule Leroux. Elle demeurait à Québec. Selon ses volontés, son corps sera incinéré. La famille recevra les condoléances le jeudi 1er juillet de 13h à 15h auElle laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Pierre Poulin), Linda (Jean-Paul Trudeau), André (feu Sylvie Boutin) (France Paradis), Marie (Gilbert Bernier) et François (Josée Johnson); ses petits-enfants: Dominic, Marie-Eve, Maude, Jean-Clément, Mathieu, Pierre-Olivier et leurs conjoints, conjointes ainsi que ses 12 arrière-petits-enfants; les enfants de Paul-Émile: Richard, France et Johanne. Elle est allée rejoindre sa sœur feu Jacqueline (feu Alexandre Matte). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs: Jacqueline Delisle, feu Pierrette (Gaston Boivin), Colette Delisle (Yvon Langevin), Micheline Delisle (Jacques Champagne) ainsi que plusieurs neveux et nièces et sa grande amie Jeannine Gagné. Un merci spécial à ses quatre merveilleuses aidantes des dernières années Lucie, Céline, Johanne et Angèle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société Canadienne du cancer, 1040 Avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3. Pour rendre hommage à Mme Pelletier, vous pouvez visiter notre site internet: www.dignitequebec.com