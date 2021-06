BARBEAU, soeur Denyse

S.S.CH.



À la Maison Beauport, Québec, le 5 juin 2021, à l'âge de 97 ans et 10 mois, après 78 ans de vie religieuse dans la Congrégation des Sœurs de Sainte-Chrétienne, est décédée Sœur Denyse Barbeau, en religion Sœur Saint-Lucien. Née à Giffard, le 6 septembre 1923, elle était la fille de feu dame Yvonne Parent et de feu monsieur Philéas Barbeau. Elle demeurait à Québec.Les cendres seront déposées au cimetière de Giffard après la cérémonie dans le lot de la communauté. Sœur Denyse laisse dans le deuil les Sœurs de Sainte-Chrétienne et leurs Associées; son frère Marcel (Lucille Grenier); sa belle-sœur Florianne Simard (feu Yves) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de : Georgette, Lucien (Marie-Ange Drouin), Irène, Jacqueline (Adrien St-Onge), André, Antonin (Patricia Audit), Thérèse (Maurice Grenier), René (Thérèse Langevin), tous décédés. La communauté des Sœurs de Sainte-Chrétienne remercie chaleureusement la direction et le personnel de la Maison Beauport pour l'attention et les bons soins prodigués à Sœur Denyse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux missions des Sœurs de Sainte-Chrétienne en Afrique. Vous pouvez faire parvenir votre don à l'intention de : Mission des sœurs de Sainte-Chrétienne, bureau 007, 2281 chemin de la Canardière, Québec G1J 0B8. Les funérailles sont sous la direction de