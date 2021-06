BLAIS, Yvette Lemelin



Au CHSLD de Lévis, le 1er mars 2021, huit jours avant son 98e anniversaire, est décédée madame Yvette Lemelin, épouse de feu Charles Blais, fille de feu madame Luce Roberge et de feu monsieur Pierre Lemelin. Elle était de Québec (secteur Ste-Foy) et antérieurement de Lévis, secteur (Chaudière-Bassin/St-Romuald).La famille vous accueillera à la, de 10h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Pierre, Lise (Jacques Renaud), Yvon et France (Adolph Cokes); ses petits-enfants: Vanessa Blais (Martin Lemieux), Stephan Blais (Amélie Nadeau), Martin Renaud (Isabelle Côté), Carl Renaud (Maryse Carrière), Annie Renaud (Emmanuel Mercier), Catherine Blais, Alexandra Blais (Maxime Bernatchez) et Jean-Philippe Blais; ses arrière-petits-enfants: Maïna, Miguel, Élodie, Delphine, Viviann, Milan, Juliette, Charles-Émile, Laurent, Ariane et Marilou. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs: Lucille, Monique, Denise (Gilbert Beaubien), son frère Yves (Diane Parent); ses belles-soeurs: Pauline Blais, Monique Mailloux, Réjeanne Pelletier, Olivette Roberge et Rita Rancourt; son amie de longue date, Lucille Raby ; ainsi que de nombreux neveux et nièces. Elle est allée rejoindre son mari, Charles, son garçon Pierre, ainsi que plusieurs frères et soeurs. La famille tient à remercier le personnel du 5e étage du CHSLD de Lévis où notre mère a vécu pendant ses trois dernières années, ainsi que le personnel infirmier du Complexe Laudance au Campanile où notre mère a vécu onze merveilleuses années. Nous tenons également à remercier Louise Hogue pour les excellents soins à domicile et toute l'aide apportée lors des trois dernières années de notre mère à Québec, avant son déménagement au CHSLD de Lévis. Une mention toute spéciale pour son frère, Yves, qui fût pendant plusieurs années le bricoleur/réparateur extraordinaire de maman. Nous remercions également le Dr Clément Nolin de la clinique Campanile pour ses excellents soins médicaux pendant plus de quarante ans. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 527-4294. www.societealzheimerdequebec.com