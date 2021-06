PEPIN, Annette Cantin



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 14 décembre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Annette Cantin, épouse de feu monsieur Jean-Paul Pepin. Elle était la fille de feu dame Marie-Blanche Cantin et feu monsieur Lucien Cantin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lisette (Réal Boissonneault), feu Ghislaine (Léon Laperrière), Jeanne (Serge Hamel) et Guy (Carole Leclerc); ses petits-enfants: Jessie Boissonneault (Nicholas Pedneault), Jacinthe Boissonneault (Patrick White), Patrick Boissonneault (Odette Mercier), Guillaume Laperrière (France Petitclerc), Vanessa Hamel (Jean-Philippe Cimon), Yannick Hamel (Carol-Ann Turcotte) de même que Nadia et Michaël Turmel; ses onze arrière-petits-enfants qu'elle chérissait; ses frères et sœurs: feu Cécile (feu Roland Bertrand), feu Gertrude (feu Roger Desroches), feu Madeleine (feu Alphonse Denis), Alexandre (Thérèse Paradis), feu Gracia (feu Jean-Paul Martel) Gemma (feu Raymond Denis) et Charles (Francine Boivin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pepin: feu Gemma (feu Philippe Crispo), feu Clovis (Georgette Desroches), feu Blandine (feu Christophe Drolet), feu Richard (Aline Hamel), feu Raymond (feu Rita Beaumont), feu Lionel (Juliette Hamel), feu Madeleine (feu Pierre Gingras), feu Loraine (feu Louis Paradis),feu Marie-Claire (feu Roland Marois), Roch (Colette Renaud), feu Pierre (feu Nicole Desroches) et Nicole (Laurent Michaud); ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8 , tél. : (418) 682-6387 ou à la Fondation IUCPQ (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1B 0B8, tél. : (418) 656-4999.