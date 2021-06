BOUCHER, Roland



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 3 juin 2021, est décédé à l'âge de 96 ans et 10 mois, monsieur Roland Boucher, fils de feu M. Joseph Boucher et de feu dame Georgianna Castonguay. Il demeurait à Québec et autrefois à Saint-Roch-des-Aulnaies, L'Islet. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s au, de 9 h à 10 h 55.et sera suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Roch-des-Aulnaies.Il était le frère et le beau-frère de: feu Lorenzo, feu Irma (feu Louis-Philippe Duquette), feu Bernadette, feu Adrien, feu Jean-Marc, feu Jeannette, feu Florence (feu Roger Bérubé), feu Raymond, Hermel (Yvette Dionne). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier, pour leur accompagnement, les membres du personnel de l'Auberge des sourds de Charlebourg, où il a habité pendant plusieurs années.