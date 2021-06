CADORET, Yves



À la résidence Humanitae, Québec, le 15 juin 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Yves Cadoret, époux de dame Annette Letarte. Né à St-Jean-Chrysostome le 13 avril 1945, il était le fils de feu dame Rosa Larose et de feu monsieur Arthur Cadoret. Il demeurait à Québec.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 9 h. Les cendres seront par la suite déposées au cimetière de Giffard. Outre son épouse Annette, monsieur Cadoret laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Danielle Vaillancourt), Alain (Chantal Côté), Isabelle (Jérôme Jacques); ses petits-enfants qu'il aimait tant : Eve (Daryl Bédard), Laurence, Thomas, Sarah; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Léger (Micheline Bédard), Thérèse (feu Jean-Marie Côté), Fernand (Rita Samson), Rosaire (Nicole Boivin), Philippe (Suzanne Martel), Gérard (Nicole Lachance), Marthe, Bernard, feu Cécile (Lucien Bourassa (Germaine Labonté)) et feu Rita (feu Adrien Plourde), sa filleul Joanne ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de la Résidence Humanitae pour les bons soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél.: (418) 527-4294, Site : www.societealzheimerdequebec.com. Les funérailles sont sous la direction de