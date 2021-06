Accident mortel de trottinette à Paris : une femme inculpée

Une jeune femme, soupçonnée d'avoir percuté à trottinette électrique à Paris une Italienne de 32 ans, qui est morte des suites de ses blessures, a été inculpée samedi, a-t-on appris auprès du parquet de la capitale.

Interpellée jeudi en même temps qu'une autre jeune femme, elle a été mise en examen (inculpée) pour «homicide involontaire aggravé par deux circonstances», le délit de fuite et un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence.

Selon deux sources proches de l'enquête, il s'agit d'une infirmière.

L'autre personne est pour sa part ressortie libre de sa garde à vue vendredi.

Cet accident s'était produit peu après minuit le 14 juin sur une allée piétonne le long de la Seine, en plein coeur de Paris, selon une source policière.

Une cinquantaine de personnes y étaient rassemblées. Parmi elles, une Italienne de 32 ans, qui venait de rejoindre des collègues de travail. Elle était en train de discuter avec une amie quand elle avait été violemment percutée par une trottinette électrique conduite par deux jeunes femmes, qui avaient pris la fuite.

Transportée à l'hôpital dans un état très grave, la victime, Miriam S., née à Rome et domiciliée dans la capitale française, était morte le 16 juin des suites de ses blessures.

Dix jours après l'accident, la conductrice et la passagère présumées de l'engin ont été interpellées et placées en garde à vue.

En 2020, une femme de 75 ans avait été mortellement percutée par un homme de 31 ans circulant à trottinette électrique à Paris.

78 piétons ont par ailleurs été blessés par des conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisé (EDPM, soit les trottinettes électriques, gyropodes, monoroues et «hoverboards»), selon les chiffres de la Sécurité routière qui recense seulement les accidents sur lesquels les forces de l'ordre sont intervenues.

Le gouvernement a réglementé en octobre 2019 l'usage des EDPM, dont l'usage a explosé ces dernières années dans les villes, avec notamment l'essor des locations en libre-service.

En vertu de la législation en vigueur, ces engins ne doivent pas pouvoir dépasser une vitesse de 25 km/h, ne peuvent transporter qu'un conducteur, âgé d'au moins 12 ans, et les conducteurs doivent circuler sur les pistes cyclables.

La Ville de Paris a quant à elle limité dès l'été 2019 la vitesse des trottinettes électriques à 20 km/h (8 km/h dans les aires piétonnes) et interdit leur stationnement sur les trottoirs.