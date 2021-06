Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

De l’art visuel dans son salon

Vous êtes passionné d’arts visuels ? La plateforme de diffusion en ligne des cinémas Beaubien, du Parc et du Musée offre depuis quelques semaines un combo de quatre films d’art qui devrait vous intéresser. Pour 40 $, le public est invité à découvrir le processus de création des peintres Raphaël, Claude Monet et Vincent van Gogh dans trois documentaires qui leur sont consacrés. Ce programme quadruple propose aussi le film Le Jardin d’artiste, qui se penche sur le mouvement impressionniste américain de la fin du 19e siècle. De quoi vous satisfaire en attendant votre prochaine visite au musée...

► Où : Cinemaduparc.com

— Maxime Demers

Mélanie consulte

Capture d'écran YouTube

Le lâcher-prise, les testaments, l’image corporelle, la spiritualité... Mélanie Ghanimé se penche sur une foule de sujets on ne peut plus différents les uns des autres avec son nouveau balado, le tout d’une manière étonnamment conviviale et rafraîchissante.

Lourds, les sujets ? Parfois. Mais jamais l’approche, la comique les abordant avec toute la verve et l’humour qu’on lui connaît. C’est accessible, décomplexant et, surtout, franchement intéressant.

► Où : Sur YouTube et les plateformes d’écoute en continu.

— Bruno Lapointe

FouKi et Les sœurs Boulay au FestiVoix

Photo courtoisie

Après un été de congé forcé, les festivals reprennent du galon cette année. Ce week-end, le FestiVoix de Trois-Rivières sera l’un des premiers événements musicaux à recevoir des foules, dans le respect des mesures sanitaires encore en vigueur. Pour le premier week-end, les festivaliers auront notamment droit à Marie Denise Pelletier (aujourd’hui 18 h, scène Hydro-Québec), à FouKi (ce soir 20 h, scène Loto-Québec), à Luc De Larochellière (demain 18 h, scène Hydro-Québec) et aux sœurs Boulay (demain 20 h, scène Loto-Québec).

► Où : Trois-Rivières, jusqu’au 4 juillet. Billets entre 20 $ et 80 $ par spectacle. festivoix.com.

— Raphaël Gendron-Martin

Luca

Photo courtoisie

Pixar tourne le fer dans la plaie des amateurs de voyage avec son dernier-né, dont l’action est campée dans le décor de carte postale d’un village italien de bord de mer (gros soupiiiir !). Toujours avec son habituel souci maniaque du détail, le studio d’animation privilégie cette fois une aventure estivale au charme indéniable qui, sans tomber dans le simplisme, est dotée d’une structure narrative beaucoup moins complexe que celle de son plus récent film oscarisé, Âme. Tout cela avec le délicieux accent italien (re-gros soupiiiiir) !

► Où : Offert sur Disney +

— Cédric Bélanger