Au Québec, langue et hockey sont indissociables

J’ai fâché bien du monde sur Twitter jeudi soir en m’avouant déçu qu’on ait chanté le Ô Canada en « bilingue » le soir de la fête nationale, de la Saint-Jean.

Je sais, peu importe ce qu’on publie sur cette plateforme, on reçoit des tomates. Les réseaux sociaux portent à l’insulte. Et sur Twitter, peut-être plus encore.

Toutefois, à l’occasion, on perçoit que la colère est profonde. Ce fut le cas jeudi. Pour traduire les invectives en termes polis, disons que ça tournait autour de ceci : Tu n’as pas autre chose à faire ? Tu veux gâcher le moment ? Arrête de voir de la politique partout !

Sport et politique

Je comprends ces critiques. Mais avouez que de la part d’une personne qui a comme métier d’analyser la politique, c’est un peu inévitable.

Sans compter qu’on ne peut totalement dissocier sport et politique. Le 18 juin, au 98.5, j’ai même entendu le premier ministre Legault analyser la 1re période !

De plus, jeudi, c’était soir de fête nationale. En temps normal, non pandémique, le hockey a déjà pris congé. Il y avait une coïncidence extraordinaire de passions nationales.

Voilà pourquoi plusieurs Québécois s’attendaient à un signe, une reconnaissance, de la part de l’organisation du Canadien, avant le match.

La veille, le co-chef de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, par exemple, avait réagi à une proposition de notre « Sac de chips » : « Remplacer le Ô Canada par une chanson québécoise le jour de la fête nationale ? Une idée de génie ! »

Jeudi, je n’avais que peu d’attentes. J’espérais à tout le moins une version française uniquement du Ô Canada. Après tout, la chanson originale a été commandée au XIXe siècle par la Société Saint-Jean-Baptiste. À l’époque, les Canadiens, ce sont principalement les francophones. Le nom même du club de hockey le Canadien vient aussi de cette ère. Les Québécois d’aujourd’hui, ce sont les Canadiens français du Québec et tous ceux qui les ont joints pour former la nation du Québec, y compris les anglophones.

Il y aurait eu des raisons historiques pour faire ce soir-là un beau geste, dans les cérémonies d’avant-match, à l’endroit des nombreux partisans se sentant profondément Québécois.

Mais aussi des raisons plus récentes : le PLC de Justin Trudeau adhère désormais au principe, inscrit dans la loi par Robert Bourassa en 1974, selon lequel il n’y a, au Québec, qu’une langue officielle. (Pour donner un coup de pouce à cet idiome, désavantagé sur ce continent.)

Gens du pays

Mais Marc Hervieux s’en est tenu à la version bilingue habituelle.

Heureusement, après la formidable victoire, il y eut comme un déblocage : le Gens du pays a été entonné. Puis, on entendit Dégénération, du groupe Mes Aïeux. Geoff Molson a souhaité « bonne Saint-Jean » à tous. Bref, on semble avoir corrigé le tir. Magnifique !

Notez bien : ce ne sont pas là des lubies de « séparatistes », comme certains me l’ont reproché. Le Québec est une nation. La Chambre des Communes à Ottawa l’a reconnu en 2006.

En 2021, elle a appuyé la volonté de Québec, avec la loi 96, de l’inscrire dans la Constitution canadienne.

En Europe, des nations non souveraines ont droit à une reconnaissance, même dans le sport.

À l’Euro, l’Écosse a son équipe, qui a d’ailleurs affronté celle de l’Angleterre.