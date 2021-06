Cinq incontournables pour une tournée dans les Cantons-de-l’Est

Des montagnes, des villages coquets, des parcs nationaux, des adresses gourmandes: ce ne sont pas les attraits qui manquent dans les Cantons-de-l'Est. Voici quelques suggestions de classiques estivaux de la région, pour vous inspirer dans vos prochaines virées.

Le parc national du Mont-Mégantic et ses étoiles

Fameux pour son ciel étoilé, ses observatoires astronomiques et ses nombreuses activités d’astronomie, ce parc offre aussi de belles randonnées pour se rapprocher (un peu!) des étoiles, comme celles qui grimpent jusqu’au sommet du mont Mégantic (1110 m) ou du mont Saint-Joseph (1065 m). Il s’agit de l’un des quatre parcs nationaux de la région.

www.sepaq.com/pq/mme

La route des vins de Brome-Missisquoi

Grand classique des Cantons-de-l'Est, la route des vins de Brome-Missisquoi comprend 20 vignobles, mais aussi 21 restaurants, plusieurs auberges et de nombreux attraits complémentaires (comme une ferme d’alpagas, un spa nordique ou encore des magasins d’antiquités). Quatre circuits en voiture et quatre circuits à vélo sont proposés pour aller à la rencontre des vignerons. Parmi les arrêts viticoles possibles: le vignoble du Ruisseau, le vignoble de la Bauge ou encore le vignoble Léon Courville.

www.laroutedesvins.ca/

La gorge et les lumières féériques de Coaticook

Il y a au moins deux raisons de mettre le parc de la gorge de Coaticook à son programme en Estrie: son fameux pont suspendu de 750 m de long qui flotte au-dessus du vide et qui permet d’observer des falaises de 50 m de haut. Et son parcours nocturne illuminé multimédia signé Moment Factory: Foresta Lumina. À faire aussi sur place: randonnée pédestre, vélo de montagne, visite de la fermette et jeu d'évasion.

forestalumina.com

Les champs de lavande de Magog

Difficile de trouver plus romantique qu’un pique-nique ou une balade dans un champ de lavande en fleurs. Chez Bleu Lavande, la première floraison commence normalement vers la mi-juillet, mais le site est ouvert à l’année. Boutique, espace jardin, ateliers, dégustations, massages et expérience immersive font partie des expériences qui sont proposées sur le tout nouveau site de la lavanderaie, qui était à l'origine à Fitch Bay mais qui a déménagé à Magog en 2021.

bleulavande.com

Les murales de Sherbrooke

Vous n’avez jamais visité Sherbrooke? Une façon originale de découvrir son centre-ville est de suivre le Circuit des murales, qui regroupe 18 murales trompe-l'œil racontant l’histoire de la ville. Pour vous guider dans votre balade, vous avez le choix entre une brochure ou une application mobile. Rien ne vous empêche, évidemment, de vous arrêter dans les commerces locaux, parcs ou microbrasseries qui croiseront votre route.

murales-sherbrooke.com