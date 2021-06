Citoyenne d’honneur

Photo courtoisie

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a décerné récemment le titre de Citoyenneté d’honneur de la Ville de Lévis pour l’année 2021 à Valérie Garneau, directrice aux finances du Groupe Garneau et philanthrope engagée. Elle est la quatrième génération de thanatologues de la famille Garneau. Son travail acharné, sa vision et son audace ont permis à l’entreprise Groupe Garneau de se démarquer et de devenir une référence dans le milieu à travers le Québec et le Canada. Depuis 2016, le programme Citoyenneté d’honneur de la Ville de Lévis reconnaît l’apport inestimable de celles et ceux qui contribuent à faire de la ville un milieu toujours plus accueillant et solidaire. Il permet de saluer haut et fort le caractère exceptionnel du parcours des personnes et des organismes qui, par leurs actions, contribuent au développement de notre communauté et au mieux-être de leurs concitoyennes et de leurs concitoyens. Valérie Garneau rejoint ainsi les autres lauréats des années précédentes : Monique F. Leroux, du Mouvement Desjardins ; Maurice Tanguay, des magasins Ameublements Tanguay et de la Fondation Maurice Tanguay ; Nicolas Bégin, de l’événement de danse de classe mondiale Hit The Floor ; André Lacroix, ancien joueur de hockey de la LNH et de l’AMH, et Roger Parent, du groupe immobilier Logisco et de la Fondation Elizabeth et Roger Parent. Sur la photo, Valérie Garneau est en compagnie de son mari, Joël Philibert, de ses parents, Jean Garneau et Rollande Roy, et du maire de Lévis, Gilles Lehouillier.

Bonne fête...

Photo courtoisie

Marie-Claire Blais Fleury (photo), qui habite encore sa maison de Berthier-sur-Mer, célèbre aujourd’hui son 94e anniversaire de naissance. Née le 26 juin 1927 à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Mme Blais fut mariée à François Fleury (décédé en 1980) avec qui elle a eu 10 enfants dont six sont encore vivants. Mère au foyer pour élever cette belle grande famille, Marie-Claire a trouvé le temps, plus jeune, de s’impliquer avec le Cercle de Fermières, division Berthier-sur-Mer, en faisant du tricot et du crochet. Aujourd’hui, elle s’occupe de son grand jardin, fait ses mots croisés tous les jours et attribue sa longévité à la bonne génétique de sa famille. Je me joins à ses six enfants et à son frère et ses quatre sœurs, ses 14 petits-enfants, 15 arrière-petits-enfants ainsi qu’un arrière-arrière-petit-enfant pour lui souhaiter une excellente journée.

Un 8e en carrière

Photo courtoisie

Adélard Collin, capitaine du club de golf de la Faune et qui excelle au golf dans la région de Québec depuis plusieurs années, s’est offert un cadeau de la fête des Pères, le 20 juin dernier, avec un trou d’un coup au trou no 14 du club de la Faune sur une distance de 168 verges avec un fer 6. Il s’agit de son 8e en carrière. Il était accompagné de Lisette Collin, de Paul Roy et de Céline Robert. Au total, Adélard a ramené une carte de 68 (4 sous le par) lors de cette ronde.

Je parle tout seul quand...

Photo courtoisie

En fouillant récemment dans sa bibliothèque, Céline Lecours de Québec a repéré un petit livre de réflexion, écrit il y a près d’un siècle par le poète d’alors Jean Narrache (de son vrai nom Émile Coderre). Dans le Québec des années 1930, dans un contexte de quasi-traumatisme dû à la crise économique, Émile Coderre publie ce recueil de poèmes qui, encore aujourd’hui, a sa raison d’être en temps de pandémie. « On a été tellement privé de contacts humains qu’il m’arrivait de parler toute seule », de conclure Céline.

Anniversaires

Photo courtoisie

Disparus

Photo courtoisie

