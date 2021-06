COVID-19: augmentation des cas en Ontario

En Ontario, malgré une légère augmentation des cas, la campagne de vaccination progresse et la province va déployer sa deuxième phase de son plan de déconfinement qui entrera en vigueur dès mercredi.

L’Ontario a décelé 346 nouveaux cas de COVID-19 dans les dernières 24 heures, ainsi que 13 nouveaux décès. Au total dans la province, 543 917 personnes ont été infectées et 9114 personnes sont décédées de la maladie.

Les centres de vaccination ontariens ont une nouvelle fois connu un record d’achalandage, avec 256 260 doses administrées, vendredi. Au total, 3 988 105 Ontariens sont entièrement vaccinés.

«[L’Ontario] a administré plus d'un quart de million de doses en une seule journée hier! C'est environ la moitié de ce que l'ensemble des États-Unis a fait et c’est une réussite remarquable. Chaque vaccination nous rapproche un peu plus de la possibilité de recommencer à faire les choses que nous aimons», a déclaré le premier ministre Doug Ford sur Twitter, samedi.

Au Québec

Vendredi, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a annoncé que le bilan quotidien des données concernant la COVID-19 au Québec ne sera plus diffusé les samedis et les dimanches, ni les jours fériés. Cette décision a été prise «pour donner un répit aux équipes cet été», a indiqué le ministre de la santé et des services sociaux, Christian Dubé, sur Twitter.

Dès demain, pour donner un répit aux équipes cet été, le MSSS ne diffusera plus les données quotidiennes les fds et jrs fériés.



Les cas, hospit et vaccination seront accessibles dans les données ouvertes. Un communiqué récapitulatif sera publié le lundi. https://t.co/KNUK6mTosu https://t.co/Kk5ocIBqVp — Christian Dubé (@cdube_sante) June 25, 2021

Vendredi, le bilan de la Belle province a fait état de 88 nouveaux cas de COVID-19 et aucun décès. À ce jour, 374 406 Québécois ont contracté le virus et 11 202 sont morts. Au niveau de l’immunité collective, 70,6 % de la population québécoise avait reçu au moins une dose de vaccin.

LA SITUATION AU CANADA:

Ontario: 543 917 cas (9114 décès)

Québec: 374 406 cas (11 202 décès)

Alberta: 231 641 cas (2293 décès)

Colombie-Britannique: 147 418 cas (1749 décès)

Manitoba: 55 777 cas (1135 décès)

Saskatchewan: 48 646 cas (565 décès)

Nouvelle-Écosse: 5814 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2323 cas (45 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1384 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 206 cas

Yukon: 242 cas (4 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 412 572 cas (26 210 décès)