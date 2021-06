ROUX, Michel



À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, le 24 mai 2021, à l'âge de 76 ans et 5 mois, est décédé monsieur Michel Roux, époux de madame Claudette Lafontaine, fils de feu madame Germaine Croteau et de feu monsieur Léopold Roux. Natif de Victoriaville, il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière de Chesterville ultérieurement. Outre son épouse, madame Claudette Lafontaine, il laisse dans le deuil ses fils: Dany (Brigitte Hamel) et Stéphane (Isabelle Paquet); ses petits-enfants: Andéanne (Maxime Boudreau), Marie-Michèle (Alexandre Roy), Jean-Sébastien (Mélissa Laroche), Laurie-Ann (Antoine Delisle) et Olivier (Amélia Tremblay); ses arrière-petits-enfants: Alicia et Roxanne Boudreau, Chloé Roy, Axel et Nolan Roux; ses frères et ses soeurs: feu Guy (Marie Allard), feu Marcel (Réjeanne Grégoire), Gilles (Claire Nault), Renaud (Rose-Anne Gagnon), feu Bertrand (Carole Racine), Gisèle (feu Roger Bigué), Lisette (feu Gaston Houle), Monique (feu Gilles Galarneau), Micheline (Michel Fortin) et Claudette (feu Marc Séguin); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lafontaine: Yves (Michèle Paquin), Ghislaine (Ghislain Bergeron), feu Gaétane (Jean-Paul Poisson), Renaud (Marie-Andrée Beaudet), Léo, Diane (feu Réal-Jean Desharnais) et Mario (Diane Caron); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial est adressé à Pierre Garceau et Julie Vallières pour leur accompagnement et leur soutien ainsi qu'au personnel de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska pour leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut Universitaire en cardiologie et pneumologie de Québec (IUCPQ). Des formulaires seront disponibles sur place.