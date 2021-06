NICOLE, Arthur



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 13 janvier 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Arthur Nicole, époux de madame Céline Bossé. Il était le fils de feu monsieur Lucien Nicole et de feu dame Marie-Blanche Morin. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la salle commémorative dule jeudi 1er juillet 2021 de 19h à 21h et le vendredi, jour des funérailles à compter de 11h.suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Céline, ses enfants: France, Claude, Lise (feu Denis Beaudoin, Michel Poirier), Rémi (Brigitte Poirier); ses petits-enfants: Laurianne (Jonathan Beaudet), Rébecca (Samuel Côté), Chloé (Dave Stadler), Michaël (Daphnée Lamontagne); son arrière-petite-fille: Raphaëlle, ses frères et sœurs: feu Madeleine (feu Raymond Coulombe), feu André (Marie-Blanche Coulombe), feu Denise (Louis-Georges Collin), Raymond (Louise Collin), Lucille (feu Ovila Coulombe), feu Albert (Yvette Paradis), Alfred (Murielle Houde), feu Jean-Marc (Michelle Thibault); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bossé: Bibianne (feu Guy Boissonneault), Pauline (feu Jean-Guy Cloutier), Marcel (Monique Fortin), Lucien (Monique Robin), Laurette (Jacques Robin), Armand (Hélène Bois), sa filleule Sophie Robin, ainsi que neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'urgence, de la médecine-chirurgie de l'Hôpital de Montmagny et de la Maison d'Hélène, ainsi qu'à son médecin de famille Dr Mario Gaudreau et le Dr Alexandre Ouellet pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny: https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/ ou à la Fondation de la Maison d'Hélène: https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/. La direction des funérailles a été confiée à la