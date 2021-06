BOUTIN, Frère Médéric, FIC

Frère Roch-Marie



Frère Médéric Boutin est décédé à l'infirmerie de sa communauté à La Prairie le 31 mai 2021. Il était âgé de 85 ans, dont 70 années en tant que Frère de l'Instruction Chrétienne. Né à Plessisville le 3 mai 1936, il entre au noviciat de Pointe-du-Lac le 15 août 1951. Au tout début de la vingtaine, il part pour Haïti, où il enseignera et dirigera des écoles pendant 35 ans à Port-au-Prince, La Vallée, Jacmel et Camp-Perrin. Il laisse dans ce pays aimé le souvenir d'un travailleur infatigable, d'un éducateur exigeant et totalement engagé. En 1990, ses pas le conduisent au Zaïre, en Afrique centrale, où ses talents et son sens de l'organisation sont pleinement mis à profit dans la construction et la rénovation des écoles et des résidences des Frères. Il traverse avec ses confrères la période difficile des guerres, du refuge en brousse et de l'exil. Il apporte ensuite son expertise précieuse à Nyundo et Gisenyi, au Rwanda. En 2008, Frère Médéric revient au Québec, à Saint-Romuald, pour une soi-disant retraite bien méritée. Mais cet homme de service discret continue de s'impliquer activement pour sa communauté dans mille travaux d'entretien et tâches administratives. C'est en pleine action qu'il est surpris par un cancer qui l'emportera en quelques mois. Outre sa communauté, Frère Médéric laisse dans le deuil ses sœurs Lucile et Simone, ainsi que de nombreux neveux et nièces.Les cendres de F. Médéric seront inhumées au cimetière de la Maison mère des Frères à La Prairie.