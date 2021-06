TREMBLAY, Réjeanne



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de Réjeanne Tremblay, survenu à Québec le 23 mai 2021. Elle était la fille de Fabiola Pouliot et de Charles-Henri Tremblay. Elle habitait à Québec.(Le stationnement est gratuit derrière l'édifice. Emprunter la rue des Jardins-Mérici pour accéder au stationnement des visiteurs.) Elle laisse dans le deuil Ghislaine Tremblay (Yvon Biron), Francine Tremblay (feu Carol Gagnon), Nicole Tremblay (feu André Vallée), Normand Tremblay (Carole Létourneau), Jacques Tremblay (Linda Paquin), ses oncles et tantes : Marie-Rose Tremblay (feu Émile Devost), Jacqueline Pouliot, André Pouliot, Maurice Nadeau (feu Bernadette Pouliot), les familles Pouliot, Dumont et Devost, sa filleule Marie-France Tremblay, madame Micheline Dufour pour son soutien et son aide durant plusieurs années, plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces et des amis très chers de la FADOQ, région de Québec et Chaudière-Appalaches. Outre ses parents, elle est allée rejoindre son frère Gaston (feu Ginette Beaumont). La famille tient à adresser des remerciements particuliers à Réjean et Charlotte Laliberté, amis et aidants naturels pendant la pandémie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Cap Diamant, 1415 rue Frank-Carrel, bureau 261, Québec (QC) G1N 4N7, téléphone : 418 614-9453. https://fondationcapdiamant.com/faire-un-don/NB : Un autre service funéraire avec une messe de plus grande envergure seront tenus possiblement en septembre, si la situation le permet.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.