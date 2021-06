CÔTÉ, Père Rosaire



SM, MarianisteAu CHSLD de Saint-Anselme, le 17 juin 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé le Père Rosaire Côté, SM, Marianiste. Il était le fils de Georges Côté et de Marie-Anne Labonté de Saint-Lazare. Outre ses confrères marianistes il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Marie-Jeanne (feu Alphonse Paulin), de feu Yvette, feu Germaine, feu Joseph (feu Georgette Dutil), feu Hélène (feu Raymond Aubé), Lucienne (feu Aimé Gagné), feu Sauveur (feu Laura Lacasse), feu Lucien (feu Gabrielle Blanchet), feu Gérard (Victorienne Tanguay), feu Aimé (Thérèse Goupil), feu l'Abbé Paul, feu Marcel, Père Eugène (Marianiste). Il laisse dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres membres de la famille et de nombreux amis de la Côte d'Ivoire où il a œuvré comme missionnaire pendant plus de 40 ans. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de Saint-Anselme pour les bons soins prodigués.