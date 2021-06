Exceldor: l’époque de la gestion de l’offre est-elle révolue?

Quelques minutes après que les employés et la partie patronale d’Exceldor se sont entendus sur un nouveau contrat de travail, certains spécialistes remettent en question la gestion de l’offre qui est en partie responsable des problèmes d’abattage au Québec.

«On ne connait pas la nature de l’entente, mais elle a été acceptée par les travailleurs et tant mieux. Mais malheureusement, ça ne règlera pas le problème à long terme. On a toujours un problème de gouvernance au sein de la filière», mentionne Sylvain Charlebois, spécialiste en laboratoire en science analytique agroalimentaire à l’Université Dalhousie.

Pour M. Charlebois le problème c’est que même si la gestion de l’offre a de bons côtés, elle a ses limites.

«L’Union des producteurs agricoles du Québec ne voudra jamais admettre que la gestion de l’offre est en partie responsable. C’est que les fournisseurs d’Exceldor sont les propriétaires et, évidemment, il y a des restrictions au sein du marché. Il n’y a pas tout le monde qui peut produire du poulet, il n’y a pas tout le monde qui peut abattre du poulet non plus. Il y a aussi des tarifs excessivement élevés liés à l’importation donc il n’y a pas d’options pour les acheteurs comme St-Hubert et Benny’s», explique Sylvain Charlebois.

La gestion de l’offre est en place présentement pour garantir un prix stable pour les producteurs de poulet ce qui fait en sorte qu’il est plus facile d’assurer la rentabilité de leur secteur d’activité.

«Il ne faut pas mettre fin au système de quota. Au contraire, pour une autonomie alimentaire québécoise la gestion de l’offre joue un rôle primordial. C’est que la gestion de l’offre a ses limites lorsqu’il y a un problème», souligne-t-il.

Le fait qu’il y a seulement deux abattoirs au Québec fait en sorte que lorsqu’il y a un problème qui affecte l’une d’elles, tout le monde subit les conséquences d’une hausse des prix.

«C’est un problème très compliqué, mais il faut d’abord admettre qu’il y a un problème. Les travailleurs d’Exceldor vont peut-être gagner un peu plus, mais ils vont travailler dans les mêmes conditions. Il n’y aura pas d’automatisation, tandis qu’ailleurs dans le monde, on avance, on investit. Il y a une capitalisation des systèmes qu’on ne voit pas ici au Québec malheureusement», mentionne Sylvain Charlebois.