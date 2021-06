La fête des jeunes

Ça fait tellement longtemps que les plus jeunes se font conter des histoires sur les grandes épopées du Canadien...

Tellement longtemps qu’ils entendent parler du clin d’œil de Patrick Roy ou des cheveux au vent de Guy Lafleur...

Tellement longtemps qu’ils se font répéter que « dans not’ temps, y gagnaient tout le temps » et « que vous aurez jamais la chance de vivre ça avec Bergevin pis sa clique »...

Eh bien, y en a plus de « tellement longtemps ». C’est maintenant que ça se passe. Si vous avez 30 ans et moins, c’est à votre tour de triper à fond la caisse et d’emmagasiner des souvenirs pour les raconter à vos enfants. C’est vous, les jeunes, qui avez été loyaux et résilients, qui avez toujours défendu ces équipes médiocres qu’on vous concoctait en haussant les prix des billets et des bébelles, c’est vous les jeunes qui envahissez la rue pour célébrer vos victoires.

Laissez-vous parler d’amour et de hockey pendant encore six matchs. Le temps de gagner la coupe Stanley à Montréal devant 10 000 personnes. La Santé publique ne peut pas être complètement incohérente encore très longtemps.

RISEBROUGH ET LES ANCIENS

Voir tous ces jeunes dans la rue devant le Centre Bell, savoir que Zach était sur une terrasse d’un édifice avec une dizaine de ses amis pour suivre le match de ses Canadiens, penser que des collègues s’expriment pour un million et demi de personnes toutes les fois qu’ils analysent une situation ou un but, tout ça fait chaud au cœur.

Parce que je l’ai vécu souvent comme ado avec les Coupes des années 50 et comme pro dans les années 70. T’avais beau être journaliste et devoir conserver une certaine distance avec ces grands champions, vivre les grandes heures de Lafleur, Dryden, Savard, Robinson ou Steve Shutt était une sacrée chance dans une carrière. Un cadeau de la vie.

Tous les jeunes, tous ces 30 ans et moins, vous me rappelez Doug Risebrough. L’ancienne recrue du Canadien se tenait debout dans le vestiaire de l’équipe. Il était tout fin seul, une heure avant le signal du départ pour la parade de la Coupe Stanley de 1976. Des centaines de milliers de Québécois convergeaient vers le centre-ville pour acclamer leurs favoris qui avaient démoli en quatre matchs les abominables Broad Street Bullies.

Risebrough avait levé la tête pour voir les visages des anciens membres du Temple de la Renommée. Les Lach, Morenz, Richard, Béliveau avec l’inscription célèbre : « Vos bras meurtris vous tendent le flambeau, à vous de le porter bien haut ».

« Votre maudit flambeau, bande de vieux croûtons, on l’a repris. On a gagné, retournez vous coucher et achalez-nous plus », avait lancé Risebrough de sa voix forte.

Ben, tous les jeunes, vous pouvez maintenant le clamer : « arrêtez de nous achaler avec vos grands trips de finales du Canadien, nous autres aussi on est dedans ! ».

Ç’aura quand même pris 28 ans.

AVANT LE DEUXIÈME RÉFÉRENDUM

1993. Tout le monde parle de 1993. C’est tellement loin pour la jeune clientèle du CH que 1993, c’était deux ans encore avant le deuxième référendum sur l’indépendance du Québec. Deux ans. Et les Nordiques se préparaient à Québec à gagner la coupe Stanley au Colorado. Tellement loin.

Pour vous dire, personne en 1993 n’a pu suivre les matchs sur un téléviseur à écran plat. Les couleurs étaient un tantinet délavées et un écran de 32 pouces, c’était réservé aux très bien nantis. Fallait peinturer la glace en bleu pour donner une chance aux réalisateurs et aux techniciens de la télé. J’ai vu mon premier téléviseur numérique à haute définition en démonstration aux Jeux de Lillehammer... en 1994. Il coûtait 15 000 $ pour un écran de 42 pouces.

Vous y voilà. Au moins, je suis comme vous. Ce sera ma huitième finale du CH dans ma besace de chroniqueur. Il y a eu six victoires et une défaite pendant ces 45 ans. Mais ce sera ma première finale du Canadien présentée sur un écran plat en très haute définition.

Ça donne quand même une idée du temps écoulé...

Ça en fait des mauvais choix au repêchage.

L’humilité de Marc Bergevin

J’écoute la radio, je regarde la télévision et je lis les journaux et les sites d’info et de fans. Je me dis que c’est le bon moment pour présenter la candidature de Marc Bergevin au Vatican. Il sera élu bienheureux au premier tour. Et si le Canadien gagne la coupe, on se retrouvera avec un nouveau saint pour les basses messes. Saint Marc de la Flanelle sacrée.

Même Bergevin doit trouver que le monde beurre épais. Il n’était certainement pas aussi médiocre qu’on le prétendait il y a un mois, quand il est passé à un but d’être congédié lors du cinquième match de la série contre Toronto.

Mais il n’est pas non plus le génie absolu qu’on dépeint trop souvent depuis une semaine. Disons qu’il a très bien fait son travail au cours de la dernière année et corrigé plusieurs autres gaffes de son organisation. Et il a pris le risque de congédier Claude Julien en pleine saison.

On ne lui refusera pas un très grand compliment. L’homme a du cœur, il a des émotions à fleur de peau et ses joueurs sentent qu’il tripe avec eux. Et qu’il souffre quand ils perdent. Il est dans la mêlée, il ne flotte pas dans les hauteurs comme certains autres directeurs généraux.

Après tous les compliments qu’il reçoit et toutes les flatteries qu’on lui verse avec du miel sur la tête, Marc Bergevin aura besoin d’une vertu supplémentaire.

Une bonne dose d’humilité.

S’il fallait qu’il se mette à croire ce qu’on dit de lui depuis trois jours, il n’y survivrait pas.

DANS LE CALEPIN

C’était l’euphorie hier dans les bureaux de TVA Sports. Le 6e match a attiré une moyenne de 1,6 million de téléspectateurs avec une pointe à 2,1 millions. Évidemment que les responsabilités viennent avec les chiffres...