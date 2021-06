L’art de se réinventer

Bien des choses ont changé à la pourvoirie du lac Blanc depuis sa création en 1994.

À ses débuts, Gaston Pellerin et son équipe concentraient principalement leurs efforts sur la pêche. « Nous voulions offrir des forfaits où tout le monde pouvait facilement prendre ses quotas de truites. Lorsque tu publicises un slogan comme À la pourvoirie du lac Blanc, ça mord tout le temps, les clients s’attendent à faire une belle pêche », précise ce pourvoyeur qui ensemence annuellement plus de 100 000 poissons dans ses 12 lacs.

Heureux problème

« À force d’enrichir nos plans d’eau avec de nombreux poissons, les gens atteignent aisément leur limite. Nous avons compris, au-delà de l’activité de prélèvement, qu’il fallait proposer d’autres loisirs et divertissements aux passionnés pour qu’ils continuent de s’amuser sur notre territoire de 6000 acres qui borde les régions de Lanaudière et de la Mauricie, indique M. Pellerin. Au tournant du siècle, nous avons même connu une forte croissance grâce à la clientèle européenne qui voulait profiter elle aussi des grands espaces et des beautés de mère Nature ».

Se divertir

Grâce à des animateurs chevronnés et du personnel qualifié, les invités peuvent, entre deux parties de pêche, découvrir le monde du trappage, l’habitat du castor et de plusieurs espèces de mammifères, la vie autour de la tourbière et la cueillette de champignons. Ils peuvent aussi faire du tir au pigeon d’argile, louer un ponton à l’heure ou à la journée, survoler le territoire en hélicoptère ou se rendre d’un site à l’autre, se baigner dans une immense piscine intérieure ou dans le lac principal, s’amuser à la plage, profiter d’un shore lunch, se balader à bord d’un pédalo, d’un canot, d’un kayak, d’un rabaska ou d’une planche à pagaie, etc.

Parlons pêche

L’espèce vedette, l’omble de fontaine, est présente dans 11 des 12 lacs. Leur taille moyenne varie de 25 à 35 cm (10 à 14 po). Les amateurs peuvent capturer 10 poissons par permis. Sur place, il est possible de faire éviscérer ses captures, de les faire fumer ou de demander aux chefs de les apprêter.

Les personnes moins habituées et les néophytes peuvent retenir les services de l’un des quatre guides. Au besoin, vous pouvez y louer une canne, un moteur électrique, une batterie et les divers équipements nécessaires à la pratique de l’activité.

Photo courtoisie

La technique la plus prisée pour arriver à déjouer les spécimens ciblés consiste à laisser traîner une cuillère Williams, une Toronto Wobbler, une Mooselook, une Lake Clear Wabbler, etc., suivi d’un bas de ligne et d’un ver de terre. La pêche avec des leurres souples minuscules comme des Micro Craw, des Micro Nymphes Twister ou des petits tubes fonctionne également à merveille.

Populaire

Les visiteurs aiment bien se mesurer aux grosses arcs-en-ciel du lac Roche qui font osciller la balance entre 1,5 et 3,75 kg (3 et 8 lb). Les cuillères métalliques, les poissons-nageurs, les streamers et plusieurs autres présentations vous feront vivre de vives émotions.

Nouveauté

Il est désormais possible de taquiner des mouchetées, trophées pesant de 900 grammes à 2,25 kilos. Moyennant un supplément, les pêcheurs peuvent soutirer deux palettes des eaux du lac Théo. « Je l’appelle mon petit lac avec de gros poissons », explique Gaston à la blague.

installations

Au fil des temps, avec l’aide de ses deux fils, Georges et Charles, M. Pellerin a développé un complexe hôtelier avec 20 chambres, un bar et une salle à manger de 140 places, coté 5 sapins, où on y sert de somptueux repas.

Autour de l’auberge principale, accessible via une route forestière de 5 km parfaitement carrossable, ils ont bâti 15 chalets identiques, luxueux et tout équipé. Ce qui est apprécié de ces unités de logement pouvant héberger de 2 à 10 personnes, c’est que chaque chambre est dotée d’une salle de bain.

Au moment d’écrire ces lignes, les architectes planchaient déjà sur les plans de quelques petits chalets familiaux.

Divers

La pêche hivernale au lac Petit Roche propose un taux de succès de plus de 95 %. Les gens y déjouent des ombles de fontaine mesurant jusqu’à 35 cm. Pour ce type de forfait, tout est inclus. Il est même possible de déguster ses prises sur place.

Durant la saison froide, l’auberge se transforme en immense relais de motoneiges où on y sert plusieurs centaines de repas le midi et le soir. On peut y louer un Ski-Doo, un côte à côte, des raquettes, faire des randonnées avec des chiens de traîneau ou à bord d’une autoneige B12, etc.

Pour en savoir plus sur cette pourvoirie située à 90 minutes de Montréal, à Saint-Alexis-des-Monts, composez le 819 265-4242 ou visitez le site www.pourvoirielacblanc.com.

Au lancer ou à la traîne ?

Photo courtoisie

Lorsqu’on pourchasse des poissons qui nous font rêver, il peut être embêtant d’opter pour une approche aux dépens de l’autre.

Si on s’aventure sur un lac sans savoir où se cachent les spécimens ciblés et où sont les principales structures, on a intérêt à troller, comme le dit si bien l’expression. Cette technique nous permet de couvrir beaucoup de territoire en peu de temps. On laisse déambuler une cuillère ou un devon loin derrière en se servant d’un fil de petit diamètre et un bas de ligne invisible en fluorocarbone. On favorise cette manière de pêche lorsque les poissons sont éparpillés et lorsqu’ils se positionnent le long d’une ligne d’herbe, d’un dénivelé ou d’un secteur avec des abris éparpillés. Vous pourrez ainsi faire nager vos offrandes non loin de leur champ d’attaque.

Si les truites et les dorés sont parsemés le long d’un escarpement mesurant plusieurs centaines de mètres, il est encore une fois astucieux de pêcher à la traîne pour couvrir un maximum d’emplacements. Il en va de même s’il n’y a pas d’obstacles majeurs qui changent le profil marin.

Physionomie

La majorité des structures tels les pointes de roches ou de sable, les îlots sous-marins pas trop profonds, les chutes, les rapides, les escarpements abrupts, le contour des îles, les talles d’herbes qui se démarquent, les amoncellements de rochers submergés, etc., attirent les différentes espèces comme des aimants. Plusieurs tests ont démontré que s’il n’y a aucune structure, les poissons sont éparpillés. Toutefois, dès que la physionomie change, ils en profitent pour se cacher afin de se sentir à l’abri et pour se camoufler afin de chasser ou de ne pas l’être.

Si une structure quelconque mesure 30 mètres à peine, ça ne vaut pas vraiment la peine de troller 200 mètres avant et 200 mètres après. Je préfère centrer mes tentatives.

Personnellement, la pêche à la traîne me sert bien évidemment à capturer des poissons, mais surtout à localiser les endroits qui se démarquent. Je peux alors concentrer mes efforts.

Imaginons une pointe terrestre qui part de la rive et se continue 25 mètres au large. À la traîne, je ne pourrai pas exploiter certains secteurs qui bifurquent vers l’intérieur ou l’extérieur, à moins de faire plusieurs passes. Le même problème persiste pour la proximité des rives. Dans ce type d’environnement, j’aime mieux caster, comme le disent certains adeptes.