Le contrat de sa vie au Royaume-Uni

Un entrepreneur du Centre-du-Québec vient de décrocher le plus gros contrat de sa vie, un contrat de 53 millions de dollars pour équiper de robots le plus grand centre de tri du monde au Royaume-Uni.

« C’est le projet le plus ambitieux au monde en taille, et surtout en automatisation. C’est dans la région de Coventry, au Royaume-Uni », nous apprend en entrevue au Journal Pierre Paré, PDG de Machinex, qui fabrique et conçoit au Québec des équipements de recyclage dernier cri pour les centres de tri.

« C’est une usine de tri qui va travailler à 47 tonnes à l’heure avec cinq trieurs », souligne-t-il à propos du contrat signé le 1er avril dernier.

Au total, le système de tri de Machinex, qui sera opérationnel à l’été 2023, comprendra 14 robots de tri et 14 trieurs optiques « Faits au Québec ».

« Tout ça a été développé par chez nous. On a des équipements très automatisés, optiques. On a des robots que l’on a développés, qui travaillent grâce à l’intelligence artificielle », explique Pierre Paré.

Gravir les échelons

Ces dernières années, l’homme d’affaires a gravi les échelons un à un pour imposer ses robots et son génie québécois aux quatre coins de la planète.

En 1983, Pierre Paré fait son entrée dans l’entreprise comme représentant commercial. Six ans plus tard, il devient coactionnaire de Machinex.

Depuis 2016, il en est l’unique actionnaire.

« On est une entreprise québécoise. On est fier de ça. On se promène avec notre drapeau québécois un peu partout », poursuit-il.

Aujourd’hui, sa compagnie peut se targuer d’avoir vendu une cinquantaine de robots dans le monde, dont deux en Australie la semaine dernière.

Machinex a imposé ses robots à l’aéroport de Hong Kong. Elle est en train d’en installer à l’usine de Veolia, en France, et a trois projets aux États-Unis.

Tiraillages

Comme de nombreux patrons d’entreprises cependant, la mer n’est pas de tout repos pour Machinex, qui subit elle aussi les effets indésirables de la rareté de la main-d’œuvre, qui prive le Québec de quelque 180 000 travailleurs.

« Ça devient très difficile parce que les petites entreprises commencent à se tirailler. On a même des gens que l’on fait venir de l’étranger et qui se font flirter par d’autres entreprises locales. C’est désolant », dépeint-il.

Contremaître d’usine, électromécanicien de maintenance, préposé à la livraison, programmeur industriel, développeur logiciel... Machinex a grand besoin de cerveaux pour poursuivre sur sa lancée et rester compétitive.

Malgré ces vents de face, pas question pour lui de se laisser acheter par des entreprises étrangères qui lui tournent autour.

« J’ai des offres quasiment tous les mois », laisse-t-il tomber en cours d’entretien.

« Même si on a des bureaux à l’étranger, nos usines, notre siège social et l’ingénierie se font au Québec. On vient d’inaugurer un centre des technologies, ici », conclut-il.

– Avec la collaboration de François-David Rouleau

► À la mi-juin, Machinex a reçu un prêt de trois millions de dollars de Québec pour agrandir et moderniser ses installations, dont deux millions de dollars d’Investissement Québec (IQ) et un million de dollars du programme ESSOR.

Machinex en bref

Employés : 450

Fondation : 1970

Siège social : Plessisville

Virage vers le recyclage : 1989

Ouverture d’un bureau à Toronto : 1995

Source : Machinex