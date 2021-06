Canadien: les matchs peut-être diffusés dans un parc

Atteinte de la fièvre des séries, la Ville de Montréal envisage de diffuser les prochaines parties du Canadien en plein air.

« J’aimerais pouvoir mettre à la disposition de la population un parc où regarder les matchs à venir, mais évidemment, le Groupe CH, qui a les droits de diffusion, doit appuyer la Ville », a affirmé la mairesse Valérie Plante samedi, en marge d’un point de presse.

Des pourparlers à ce sujet sont en cours avec l’équipe, mais aussi avec le gouvernement et la Santé publique, étant donné les mesures sanitaires.

Chose certaine, la diffusion des prochaines parties du Tricolore dans un endroit plus spacieux pourrait faciliter la distanciation physique, totalement absente devant le Centre Bell les soirs de match.

La dernière rencontre du Canadien disputé à domicile a ainsi donné lieu au rassemblement euphorique d’environ 5000 partisans, selon les estimations de LCN.

La police de Montréal a même dû ordonner la fermeture du quadrilatère près de l’aréna en début de soirée en raison d’une trop grande affluence.

Et ce, même si le Groupe CH n’avait pas installé d’écrans géants à l’extérieur afin de ne pas encourager les attroupements en temps de pandémie.

« Si ce n’était que de nous, c’est sûr que ce serait un party hallucinant en ville, mais malheureusement, on n’en est pas là », a souligné le vice-président aux communications du Canadien, Paul Wilson.

35 000 $ pour un billet

Son organisation est d’ailleurs en communications constante avec le gouvernement pour évaluer la possibilité d’augmenter le nombre de spectateurs dans les gradins, limité à 3500 en ce moment.

« Sans donner de chiffres, c’est sûr qu’on aimerait avoir plus de monde quand on se compare aux autres amphithéâtres », reconnaît M. Wilson.

Les « Habs » affronteront lundi le Lightning de Tampa Bay devant 14 800 partisans au Amalie Arena, qui sera rempli à 78 % de sa capacité.

Pendant ce temps, les rares et précieux billets pour les matchs à domicile du Bleu-Blanc-Rouge en finale de la Coupe Stanley se sont presque tous déjà envolés.

Un amateur très riche et motivé pourrait néanmoins en dégoter un pour le sixième possible affrontement de la série pour 35 000 $ sur le site de revente StubHub. Le prix le plus bas affiché est de 4500 $.

–Avec Alex Proteau, Agence QMI

