Ma vie en films: «Enfin, on se voit à l’écran!» - Anne-Marie Gélinas

Son nom figure au générique d’œuvres aussi différentes que «Une bouteille dans la mer de Gaza», «Rebelle», «Mars et Avril», «Slaxx» ou encore «Beans», de Tracey Deer, qui sera à l’affiche à partir du 2 juillet dans les salles de la province. Elle, c’est la productrice Anne-Marie Gélinas qui nous entraîne dans son univers cinématographique.

Anne-Marie, quel est votre premier souvenir d’une salle de cinéma?

Quand j’avais 7 ou 8 ans, j’allais au cinéma avec mes parents et, dans ce temps-là, il y avait un deuxième film présenté après le premier. Un jour, mon père a été d’accord pour rester avec moi. Une auto se fait poursuivre par un camion pendant 90 minutes. On ne voit quasiment pas les personnages, on ne voit pas le chauffeur du camion. J’étais clouée à mon siège, je ne pouvais pas arrêter de regarder. Je n’ai compris que quelques années plus tard qu’il s’agissait de «Duel» de Steven Spielberg! [...] Ce film m’avait marquée parce que je trouvais hallucinant qu’on puisse raconter des histoires presque uniquement avec des images et de la musique. [...] Et c’est en voyant «La Guerre des étoiles» avec mon petit frère, assise au deuxième rang au Cinéma Impérial, que j’ai décidé de faire du cinéma.

Votre premier film marquant?

Je ne sais plus quand ils m’ont marquée, mais j’en ai deux, vus à la télévision: «La vie est belle» et «Les oiseaux». Je regarde «La vie est belle», de Frank Capra, au moins une fois par an. J’ai vu «Les oiseaux» beaucoup trop jeune. Je m’étais cachée au haut des marches du sous-sol où mon frère le regardait avec ses amis. À un moment donné, j’ai crié... et je n’ai donc pas pu voir la fin!

Et un plus récent?

Au début de la pandémie, comme beaucoup de gens, j’ai réalisé que EMA Films, la compagnie que j’ai construite, pouvait disparaître en un coup de vent. C’était très stressant et je me suis mise à regarder des films, ma réponse à tout. J’ai regardé tous les films que je n’avais pas encore vus. «Antigone», «Jeune Juliette», «Les nôtres». Je suis en amour avec les réalisatrices québécoises. Elles ont toutes le courage de leurs convictions. Enfin, on se voit à l’écran! Enfin! Il était temps que l’on se parle entre nous, que l’on se raconte des histoires entre nous! Ça m’a fait un bien immense de regarder ces films et de penser au futur.

Votre définition du cinéma?

Le cinéma, c’est de raconter des histoires captivantes avec des images pour le grand écran. J’aime les films qui ont peu de dialogues, comme «Nomadland», «Parasite» et beaucoup d’autres.

Un.e acteur.trice qui vous fascine?

Il y en a vraiment beaucoup! Au Québec, il y a deux jeunes qui me fascinent. Il s’agit d’Émilie Bierre et de Karelle Tremblay. Et à l’international, c’est Charlize Theron et Margot Robbie.

Si tout était possible, quel.le réalisateur.trice, vivant.e ou mort.e inviteriez-vous au cinéma? Et quel film iriez-vous voir?

J’irais au cinéma avec Jodie Foster voir «Cinema Paradiso».

La réplique de film que vous aimeriez voir sur votre pierre tombale?

«It’s hot in here» (littéralement: «Il fait chaud ici»), du film «Scandale», quand Charlize Theron, Margot Robbie et Nicole Kidman sont dans le même ascenseur.