Mikhail Sergachev pourrait venir hanter le Canadien

Âgé de seulement 23 ans, le défenseur Mikhail Sergachev, du Lightning de Tampa Bay, sera certainement un joueur scruté à la loupe pendant la prochaine finale de la Coupe Stanley face au Canadien de Montréal, son ancienne organisation.

Sergachev avait été choisi en première ronde par le Canadien, neuvième au total, lors du repêchage de 2016. Échangé au Lightning par le directeur général Marc Bergevin en juin 2017, dans une transaction impliquant Jonathan Drouin, le défenseur russe rend de fiers services à la formation de Tampa Bay.

L’entraîneur-chef des Islanders de New York Barry Trotz a notamment souligné l’apport de Sergachev, à la suite de l’élimination de son équipe contre le Lightning, vendredi soir. Lors de la septième et décisive partie de la série, Sergachev a d’ailleurs été le deuxième défenseur le plus utilisé par le club de Tampa Bay, derrière Victor Hedman. En près de 24 minutes passées sur la patinoire, Sergachev a notamment réussi cinq tirs bloqués.

«Ils ont un bon noyau et ils ont un gardien phénoménal, ils ont un défenseur qui est un candidat au trophée Norris à chaque année (Hedman), un gars sous-estimé en Ryan McDonagh et ils ont Sergachev, a énuméré Trotz. Ils représentent une meilleure équipe encore qu’ils ne l’étaient l’an dernier, selon moi.»

«Je crois que nous avons tenté 50 lancers, ce soir (lundi) et ils en ont bloqué 21, a ajouté Trotz, à propos du septième match. Ils sont un bon club défensivement.»

McDonagh aussi

Depuis le début des séries, Sergachev joue en moyenne, 22 minutes et 10 secondes, par partie. Il vient au troisième rang chez le Lightning, derrière Hedman et McDonagh. Sergachev a été limité à deux mentions d’aide en 18 matchs, présentant par ailleurs un différentiel de +1.

Il est intéressant de rappeler que McDonagh avait aussi un choix de première ronde du Canadien, soit le 12e au total au repêchage de 2007. Dans son cas, il avait plutôt été envoyé aux Rangers de New York par le directeur général Bob Gainey, en juin 2009, en compagnie de Chris Higgins, entre autres, en retour de Scott Gomez, Tom Pyatt et Michael Busto. McDonagh domine présentement le Lightning avec un différentiel de +11 depuis le début des éliminatoires.