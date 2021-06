Nos chansons favorites de juin

Trois bonnes raisons d’avoir apprécié le mois de juin (à part la douce météo) : la vaccination qui va bon train, le Canadien qui obtient des résultats inespérés en séries et ces 10 nouveautés musicales qui prouvent que la source de la créativité au Québec n’est pas à la veille de se tarir.

Secret, Hubert Lenoir

(CB) Sur une mélodie d’une langueur exquise, le petit génie de la pop de Québec trouve les bons mots pour se faire le porte-voix de tous ceux qui se sont un jour sentis rejets à l’adolescence. Que ses détracteurs se le tiennent pour dit : le phénomène Lenoir n’est pas un feu de paille.

Écoute, Étienne Coppée

(RGM) Le plus récent gagnant des Francouvertes nous arrive avec le premier extrait de son futur premier album, Et on pleurera ensemble, dont la sortie est prévue cet automne. Sur la très belle Écoute, les harmonies à trois voix ne sont pas sans rappeler l’univers d’Harmonium et des années 1970.

La fille de personne, M.A.D.

(CB) Comme un écho au succès de 2018 du même Hubert Lenoir mentionné plus haut, ce nouvel ajout à la bouillonnante scène rap féminine québécoise vient mettre cartes sur table avec ses géniteurs, en faisant bon usage d’un débit fluide et autoritaire.

A Mermaid in Lisbon, Patrick Watson

(RGM) L’auteur-compositeur nous a fait une belle surprise en sortant un maxi de trois pièces, dont la superbe A Mermaid in Lisbon. Inspiré par la capitale portugaise, Watson a fait équipe avec la chanteuse et compositrice de Lisbonne Teresa Salgueiro et avec le Attacca Quartet de New York. Une collaboration fort réussie.

It’s True, Half Moon Run

(CB) De toute évidence la plus radioheadienne de tout le répertoire du groupe montréalais, It’s True possède une âme et un désir de firmament qui se traduit par le crescendo le plus monumental entendu récemment. Au risque de me faire accuser de recourir au plus éculé des clichés, cette finale donne des frissons.

Tout recommence, Marie-Pierre Arthur, Olivier Langevin, François Lafontaine

(RGM) Complices de longue date, les trois musiciens ont décidé de s’allier pour composer cette envoûtante pièce qui met à profit les talents de chacun. On espère vraiment que Tout recommence n’est que le début de nombreuses autres collaborations. On attend l’album complet.

L’orage, Eli Rose

(CB) La révélation du dernier Gala de l’ADISQ suit les traces de Dua Lipa sur cet efficace titre électronique dont on aurait dit, à l’époque où les boîtes de nuit étaient encore populaires, qu’il est destiné aux planchers de danse. Même si une version anglo de la pièce a été enregistrée, voilà une trop rare pièce électro-dansante dans la langue de Molière.

Falaise de malaise, Martha Wainwright

(RGM) Pour la toute première fois, l’auteure-compositrice a mêlé le français et l’anglais dans une même pièce. Sur Falaise de malaise, qui sera sur son futur album Love Will Be Reborn, on peut entendre la très belle voix de Martha ainsi que son jeu de piano, elle qui a admis ne pas savoir vraiment en jouer.

Feu roulant, Lary Kidd

(CB) L’échantillonnage est un art qui n’est plus aussi en vogue que naguère dans le rap. C’est bien dommage, surtout quand il est pratiqué avec le doigté d’un Ajust. Le rythme lourd qu’il a créé est ici le parfait allié du rap sans concession de Lary Kidd.

Loin d’ici, Hologramme et Les Louanges

(RGM) Le producteur de musique électronique Hologramme et le musicien Les Louanges ont été approchés pour la nouvelle campagne estivale de Bonjour Québec. Clément Leduc et Vincent Roberge, de leurs vrais noms, ont repris avec brio le succès de Boule Noire, Loin d’ici. Le résultat est accrocheur et cadre parfaitement avec l’arrivée de l’été.