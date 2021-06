Remparts: Patrick Roy prend le pari Mastrodomenico

Après avoir eu la main heureuse avec James Malatesta et Evan Nause au cours des dernières années, les Remparts de Québec ont de nouveau tenté le grand chelem lors de la deuxième journée du repêchage de la LHJMQ en sélectionnant le défenseur Michael Mastrodomenico, en cinquième ronde.

• À lire aussi: Remparts: le casse-tête se met en place

• À lire aussi: Repêchage LHJMQ: la ligue a du pain sur la planche

L’arrière montréalais faisait partie des plus beaux espoirs de la cuvée de l’an dernier, mais avait laissé planer le doute sur ses intentions. Les Cataractes de Shawinigan avaient tout de même jeté leur dévolu sur lui avec le neuvième choix au total, mais n’ont pas été en mesure de le convaincre de joindre leurs rangs, si bien qu’ils l’ont rendu disponible à nouveau cette année.

Mastrodomenico a passé la dernière saison avec les Stars de Lincoln dans la USHL et s’est engagé auprès de l’Université de Notre-Dame dans la NCAA, à partir de la saison 2022-2023. Les Diables rouges ont donc tenté leur chance en cinquième ronde avec un choix qui appartenait initialement... aux Cataractes !

Mais on est encore loin de voir le droitier de 6 pi 2 po et 187 lb dans l’uniforme des Remparts.

« Michael n’a jamais dérogé de son plan, a confirmé son conseiller, Philippe Lecavalier au Journal. Plusieurs équipes ont appelé avant le repêchage et la réponse a toujours été la même : il veut retourner dans la USHL l’an prochain et ensuite jouer avec l’Université de Notre-Dame. Ce n’est pas le repêchage qui va changer ça pour le moment. Pour la suite, l’avenir nous le dira. »

UNE OPTION

La sélection de Mastrodomenico ressemble davantage à celle de James Malatesta en septième ronde lors du repêchage de 2019 que celle de Nause au 5e rang au total l’an dernier. Pour accepter de repêcher Nause aussi haut, les Remparts avaient obtenu la certitude qu’il joindrait l’équipe.

Dans le cas de Malatesta, c’était un peu différent. Avant le repêchage, il avait clairement indiqué aux 18 formations ses ambitions américaines, mais une rencontre avec Patrick Roy et l’organisation des Remparts avait tout changé.

« Le but en ce moment n’est pas de le convaincre, mais de lui donner une option de se joindre à nous. Son plan est fait et il a joué une saison l’an dernier là-bas. J’aimerais avoir une opportunité de m’asseoir pour échanger avec eux et leur montrer les mérites de l’organisation. En même temps, il faut respecter le choix du jeune », a mentionné Patrick Roy.

WENER AUSSI

Mastrodomenico n’est pas le seul joueur que les Remparts devront convaincre. Avec leur premier choix de la journée – et du repêchage –, ils ont jeté leur dévolu sur le défenseur Mathieu Wener. Ce dernier a passé la dernière saison avec le programme « prep school » de Bishop’s College à Sherbrooke et explore lui aussi la possibilité de poursuivre la route des collèges américains.

« On prend une chance, mais avec la nouvelle règle qui permet d’avoir un choix compensatoire en deuxième ronde, le risque est moins grand. C’est un gars qu’on avait classé en première ronde donc ça valait la peine. Il y a eu une certaine ouverture dans les discussions, mais il désire garder son admissibilité. Ce sera à nous de s’asseoir avec lui et le convaincre. »

« C’est le genre de défenseur qu’on voit de plus en plus, a renchéri le dépisteur-chef de l’équipe, Christian Vermette. Il n’est pas le plus gros, mais il bouge la rondelle rapidement. C’est ce qu’on aimait de lui. »

UN GARDIEN

Au troisième tour, Patrick Roy s’est avancé de sept rangs à l’aide d’une transaction avec l’Océanic de Rimouski pour réclamer le gardien de but Mathys Fernandez des Phénix du Collège Esther-Blondin, au 43e rang au total. En retour, il a cédé le choix numéro 50 qui a permis à l’Océanic de réclamer l’ailier droit de l’Île-du-Prince-Édouard Jude Campbell, ainsi qu’une sélection de 4e ronde en 2022.

Fernandez est le fils de l’ancien gardien de la LNH, Manny.

« C’est le gardien qu’on avait au sommet de notre liste. On avait un gardien de 20 ans l’an dernier et ce sera la même chose cette année. L’an prochain, William (Rousseau) aura 19 ans et lui, 17. On trouve qu’on a un bon équilibre et une bonne continuité au poste de gardien. On pense qu’on a mis la main sur le meilleur gardien de but disponible », a ajouté Roy.

Le repêchage des Remparts

À VOIR AUSSI