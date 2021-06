«Piège de glace»: la recette Liam Neeson

Prenez de l’action, saupoudrez d’un lieu inusité, ajoutez du suspense et vous avez un film qui fonctionne à défaut d’être original.

Entièrement tourné au Manitoba et vaguement inspiré du «Salaire de la peur», film français de 1953 avec Yves Montand, «Piège de glace» n’est pas le premier long métrage dans lequel Liam Neeson s’aventure sur des étendues gelées. On l'a vu à pied dans «Peur grise» (2011) – qui comprend l’une des meilleures scènes d’écrasement d’avion au grand écran – et derrière le volant d’un chasse-neige dans «Poursuite de sang-froid» (2019). Ici, il est l'un de ces camionneurs qui travaillent dans le Grand Nord ou en Alaska.

L’intrigue du scénario de Jonathan Hensleigh (auteur de «Jumanji»), qui réalise également ce long métrage, est suffisamment simple pour qu’on la suive sans effort. Une explosion dans une mine de diamants provoque l’effondrement d’une galerie dans laquelle est coincée une équipe de mineurs. Entre alors en scène Mike (Liam Neeson), chauffeur de camion, qui rejoint l’équipe de Goldenrod (Lawrence Fishburne) chargée d’aller livrer le matériel nécessaire pour sauver les mineurs.

Le hic? Les camionneurs n’ont que 30 heures pour parcourir les 360 kilomètres qui les séparent de la mine et la «route» qu’ils empruntent est, en fait, gelée. D’où le titre.

Afin de rendre «Piège de glace» plus intéressant, Jonathan Hensleigh a ajouté un personnage féminin et autochtone, Tantoo (Amber Midthunder), un frère souffrant de PSTD (Marcus Thomas), un patron corrompu (Matt Salinger) et quelques autres personnages louches (dont le Varnay de Benjamin Walker).

La recette prend suffisamment pour que la première moitié de ce long métrage de 108 minutes passe sans qu’on s’en aperçoive. Après, les rebondissements successifs et trop improbables gâchent le plaisir de retrouver pour la deuxième fois en quelques mois (la précédente était «Le Protecteur») un Liam Neeson toujours aussi bourru, mais presque toujours aussi efficace.