Tennis: Federer décidera « après Wimbledon » s'il va aux JO de Tokyo

Roger Federer, qui aura 40 ans le 8 août, a annoncé samedi qu’il déciderait à l’issue de Wimbledon s’il irait à Tokyo pour tenter d’y décrocher l’or olympique en simple, le seul grand titre manquant à son palmarès.

« J’ai envie d’aller aux Jeux olympiques (...) Mais avec mon équipe nous avons décidé de laisser passer Wimbledon, de nous asseoir et de décider ce qu’on faisait ensuite », a déclaré le Suisse qui avait fait du Majeur sur gazon qui débute lundi et des JO de Tokyo (23 juillet-8 août) ses deux objectifs de la saison.

« Avec mon équipe, nous avons décidé de réévaluer la situation après Wimbledon parce que le tournoi aura un impact, selon que je joue vraiment bien ou vraiment mal », a-t-il reconnu.

« J’ai envie d’aller aux JO et je voudrais jouer autant de tournois que possible, mais on verra après Wimbledon », a-t-il insisté.

Battu en demi-finale de l’Open d’Australie en 2020, Federer a ensuite subi une double arthroscopie du genou droit durant la suspension du circuit en raison de la pandémie, et n’a repris la compétition qu’à Doha en mars 2021 pour un bilan d’une victoire et une défaite.

Il a ensuite perdu dès son entrée en lice au 2e tour à Genève où il entendait se préparer pour Roland-Garros. À Paris, il a atteint les 8es de finale, mais a déclaré forfait avant son match pour préserver son genou mis à rude épreuve par des rencontres longues et difficiles sur la terre battue. Il a ensuite perdu au 2e tour sur le gazon de Halle, son seul tournoi de préparation à Wimbledon, en mettant en cause son état psychologique.