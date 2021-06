Argent et bonheur sous la couette: un lien?

La gestion budgétaire représente, pour un bon nombre de personnes, une préoccupation importante. Certaines diront même qu’elle l’est davantage dans la relation de couple. La pandémie qui fait rage depuis maintenant 15 mois, en a secoué plus d’un.e.s, et ce, à bien des égards.

Il est important de préciser d’entrée de jeu qu’aujourd’hui, c’est un petit filet de lumière qui sera déposé sur la question de l’argent, du sexe et du bonheur, donc la chronique n’abordera pas l’argent en tant que monnaie d’échange à la sexualité ou à la source de relations de pouvoir.

La place du budget au sein du couple

On dit parfois de la situation financière d’un couple qu’elle est comme un miroir dans lequel certaines des choses les plus intimes des couples se reflètent... Car à l’argent sont rattachés, habituellement, des émotions, des besoins, des valeurs. C’est pourquoi un grand nombre de partenaires se disputent en raison de l’argent. Plusieurs professionnels croient que la gestion du budget devrait occuper une place importante au sein d’une relation, puisque l’argent fait partie du quotidien, mais on constate que peu d’entre eux en discutent réellement. Pourquoi ? Sujet aussi tabou, sinon plus, que le sexe ?

La relation à l’argent varie énormément d’une personne à l’autre. Deux personnes s’aiment, partagent un quotidien, mais ne portent pas le même regard sur l’argent ? On pourrait parler d’argent comme on parle de sexe ? Troubles à l’horizon ?

Les raisons principales de ces conflits résident généralement dans le fait qu’au départ, rares sont les couples qui définissent avec précision la gestion de l’argent. Il semblerait qu’une mauvaise gestion pourrait provoquer autant de dommages qu’une gestion silencieuse.

Plusieurs n’énoncent pas clairement à leur partenaire de quelle façon il serait souhaitable pour eux de voir leur argent se dépenser au sein du couple, de la famille. C’est alors que tout se retrouve dans un compte conjoint : on y pige allègrement ou on se surveille constamment. C’est alors que peuvent se développer des conflits.

Trop en parler peut alimenter des tensions et se répercuter, notamment, dans la sphère sexuelle, éviter le sujet risque de créer des frustrations, des rancœurs – finalement, rien de bon pour la libido !

Loin d’être peine perdue, la question mérite un regard attentif, car oui, les bons comptes font les bons amants ! Plus l’argent vous causera des soucis, plus vous risquerez de vous éloigner de l’autre. Certes, la planification financière n’a rien de bien romantique, mais le jeu en vaut la chandelle...

Des suggestions

Voici quelques suggestions pour alimenter votre désir de voir cohabiter, dans le bonheur, le sexe et l’argent :

organiser clairement le partage des dépenses courantes (il faut donc au préalable avoir fait un examen du type : « combien dépensons-nous »)

savoir ce que représente l’argent pour vous et ce que vous attendez de celui-ci (en accumuler, s’en servir au fur et à mesure, en gagner davantage, investissements, sécurité...) ;

qui s’occupera de payer les comptes à temps (qui fait quoi ?) ;

êtes-vous plutôt du type cigale ou fourmi ?

Pour être heureux sous la couette, on suggère de ne pas y apporter vos soucis d’argent...Osez en parler, et surtout, consultez au besoin !