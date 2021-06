Alexandra Stréliski rêvait de jouer avec un orchestre depuis longtemps

Dans une semaine, Alexandra Stréliski réalisera un rêve de longue date en jouant avec l’Orchestre symphonique de Montréal. Ce concert à la Maison symphonique sera à la fois le point d’orgue et la conclusion de sa longue tournée pour l’album Inscape. « Je le vois comme si je suis invitée aux Olympiques et que je vais faire la cérémonie de clôture », dit la pianiste.

Alexandra Stréliski vivra plusieurs premières avec ses deux concerts symphoniques, les 2 et 3 juillet. Pour la première fois, elle jouera en compagnie d’un orchestre symphonique. Ce sera sa première fois sur la scène de la magnifique Maison symphonique. Et ce sera aussi la première fois qu’un de ses concerts sera retransmis en webdiffusion à la grandeur de la planète.

« Je ne fais jamais les choses à moitié ! fait remarquer en riant la pianiste. C’est assez typique de ma vie, en fait. Mais oui, ce sera une grande soirée de premières. En plus, je vais peut-être faire des nouvelles tounes au rappel. Mais j’aime ça me mouiller. Et tant qu’à faire les choses, autant les faire en grand ! » Cela fait déjà un bon moment qu’Alexandra Stréliski savait que sa tournée se terminerait avec l’OSM. La pandémie et les différents changements dans les mesures sanitaires ont toutefois repoussé l’événement de quelques mois.

« On devait jouer en avril et j’aimais mieux qu’on le repousse à juillet pour qu’il y ait peut-être plus de gens dans la salle, dit Alexandra. Je voulais qu’on prenne au moins la chance d’avoir 250 personnes. »

« C’est un moment qui sera magique, poursuit-elle. Il y aura 68 musiciens qui m’accompagneront. Il va y avoir quasiment autant de gens sur la scène que dans la salle ! »

Partager la musique

Un peu à l’image des derniers mois, où plusieurs artistes ont décidé d’offrir--- des concerts hybrides avec du public en salle et une diffusion virtuelle, Alexandra Stréliski proposera aussi le premier des deux spectacles montréalais en webdiffusion. Et pas question ici de simplement poser une caméra fixe pour filmer la prestation.

« On a voulu le penser aussi de façon cinématographique pour que ce soit intéressant à regarder pour les gens, dit la musicienne. La formule hybride amène quelque chose de fun créativement où tu peux jouer avec les caméras. C’est vraiment gros, car c’est comme faire deux shows en même temps. »

Les deux concerts avec l’OSM, Alexandra Stréliski y pense depuis des années. « Ça fait longtemps que je rêve de jouer avec un orchestre, dit-elle. Je trouve ça tellement plaisant ! Je pense que je vais devenir un peu dépendante à ça (rires). Je suis tout le temps toute seule sur la scène. Il y a quelque chose de cool de partager le show et la musique avec d’autres. J’ai super hâte. C’est vraiment un rêve dans ma vie. Complètement. »

Au moment de notre entretien avec la pianiste, celle-ci n’avait pas encore commencé les répétitions avec l’orchestre. Elle n’avait eu que des rencontres avec le chef assistant de l’OSM, Thomas Le Duc-Moreau, et l’arrangeur Blair Thompson.

« Les répétitions seront très collées sur le show, dit-elle. Il va y en avoir deux dans la même journée. Après ça, ce sera la répétition générale et le show. Ce sera vraiment un condensé. Il y a beaucoup de gens à monopoliser. Je n’ai pas encore entendu [la version finale des] arrangements. Je pense que je n’ai aucune idée de ce qui m’attend ! »

Une pandémie en Europe

Alexandra Stréliski aura donné environ 120 concerts de sa tournée Inscape sur deux ans. « À la base, je voulais en faire 20 ! » rappelle-t-elle.

En raison de la pandémie, le calendrier de la tournée a fortement été chamboulé durant la dernière année. « Je pense que j’ai dû annuler une dizaine de dates, dit la musicienne. J’étais en Europe aussi et j’ai eu des problèmes de frontières et de quarantaine. Ç’a été tout un casse-tête, mon année. »

Quand la pandémie a frappé, en mars 2020. Alexandra a décidé d’aller rejoindre son amoureuse à Rotterdam, aux Pays-Bas.

« Il n’y avait pas un chat dans l’avion, dit-elle. Je pense qu’on était trois ! Ça m’a fait du bien d’aller là-bas, parce que ça m’a complètement changé de décor. Ça m’a aidée à créer plus vite, je pense. »

Après ses concerts avec l’OSM, Alexandra travaillera en juillet sur la musique d’une série québécoise dont elle ne peut encore parler. Et cet automne, elle planchera sur son prochain album. « J’espère que les gens vont continuer de vivre cette aventure avec moi », conclut-elle.

►Le spectacle d’Alexandra Stréliski avec l’OSM sera diffusé en webdiffusion du 2 au 16 juillet sur osm.ca.