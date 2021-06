Forcés de déménager

Je déménage dans une semaine, puis maudit que ça m’écœure. Je hais déménager.

Je considère que le principal avantage d’être propriétaire, c’est de ne plus avoir besoin de classer régulièrement sa vie dans des boîtes pour les vider ailleurs. De gérer le trouble qui commence au moins un mois avant et finit au mieux un mois après.

Alors gardons en tête que plein de gens qui devront déplacer leurs pénates au cours des prochains jours seront en fait forcés de le faire.

Faux prétexte

Parmi les sujets dont on aurait davantage parlé si ça n’avait été de la pandémie, il y a la crise du logement dont l’acte principal se jouera autour du 1er juillet. Les causes sont multifactorielles, allant du prix des loyers qui augmente cinq à six fois plus vite que l’inflation aux fameuses « rénovictions », où des propriétaires expulsent des locataires sous le faux prétexte de rénover le bâtiment.

Cette crise fait des victimes, alors qu’on parle tant de féminicides et de violence conjugale. Vous devinez bien que s’il est déjà compliqué de se trouver un logement ces temps-ci, c’est encore plus difficile de le faire quand quelqu’un surveille vos moindres faits et gestes et filtre vos messages.

Selon Québec Solidaire, il manque des logements sociaux pour 38 000 familles présentement. Le gouvernement de la CAQ en a annoncé 500.

Chasser les pauvres

On viendra parler de déréglementation, cette solution magique qui, selon les idéologues de droite, donnerait le goût à tout le monde de construire des logements à 500 $ par mois. Dans les endroits où ça se passe comme ça, ça fonctionne effectivement pour équilibrer le marché... en chassant les pauvres des centres-villes.

Bref, c’est à ça que je pense, en faisant mes boîtes. Je me dis que je suis quand même chanceux de déménager dans plus grand, parce que ma famille s’agrandit et que j’en ai les moyens.

C’est avec une petite pensée pour les gens qui ne savent pas encore où ils déposeront leurs boîtes le 1er juillet que je vous quitte et que je vous reviens dans deux semaines, quand mes tringles à rideaux seront installées.