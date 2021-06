Immeuble effondré en Floride: une famille raconte comment elle s’est échappée

Une famille du New Jersey a réussi à sortir juste à temps de l’immeuble Surfside, en Floride, avant qu’il ne s’effondre sur eux jeudi dernier.

«Je me suis réveillé alors que les murs tremblaient. Je me rappelle que Janette a sauté du lit rapidement pour aller voir si les enfants allaient bien. Les enfants étaient réveillés et regardaient Netflix à ce moment-là. Mais elle m’a appelé parce que le chandelier et les luminaires suspendus de la salle à manger se balançaient d’un bord à l’autre, alors elle a dit : je pense qu’il faut qu’on sorte d’ici», a raconté Albert Aguero en entrevue à CNN, dimanche.

La famille du New Jersey était en vacances dans une unité de la tour Champlain lorsque l’immeuble s’est effondré.

Les parents d’Albert Aguero ont acheté ce condo il y a trois ans pour s’en servir comme pied à terre lors des vacances familiales, selon le média américain.

Les pompiers sont arrivés quelques minutes après les tremblements, a poursuivi Albert Aguero.

«Je suis sorti sur le balcon et j’ai crié pour leur demander si nous devions évacuer et ils ont dit qu’il fallait évacuer le plus rapidement possible. Donc à ce moment-là, nous avons simplement attrapé nos téléphones, nos portefeuilles et nos clés et nous sommes allés ouvrir la porte d’entrée», s’est-il souvenu.

La famille a cependant eu toute une surprise en ouvrant la porte d’entrée.

«C’est là que nous avons constaté à quel point l’immeuble était ravagé. En regardant à notre gauche, la moitié de l’appartement était arraché», a affirmé le père de famille.

«Droit devant, où les ascenseurs auraient dû se trouver, il y avait deux cages d’ascenseur vides», a-t-il ajouté.

La famille a aperçu les lumières indiquant la sortie de secours et s’est précipitée vers la cage d’escalier.

Une autre mauvaise surprise attendait toutefois la famille, le mur s’étant partiellement effondré à cet endroit.

«C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que nous étions engagés dans une course contre la montre pour arriver en bas de l’immeuble avant qu’il ne s’effondre sur nous comme je l’avais pressenti», dit Albert Aguero.

Sa femme, Janette Aguero, a quant à elle raconté qu’elle ne pensait qu’à sortir de l’immeuble avant que tout ne s’effondre.

«La seule chose à laquelle je pensais, c’est qu’il fallait qu’on sorte avant que cet immeuble ne s’effondre complètement sur nous. Après avoir vu les murs et à quel point ils tremblaient beaucoup et violemment, je ne comprends pas comment ça ne s’est pas effondré quand nous avons été tirés de notre sommeil», a confié la mère de famille en entrevue à CNN.

Les membres de la famille Aguero ont réussi à sortir de l’immeuble et ont pu retourner sains et saufs à leur maison du New Jersey.

Ils se demandent si l’effondrement n’aurait pas été causé par des travaux de construction qui se déroulaient tout près puisqu’ils pouvaient sentir les vibrations à l’intérieur.