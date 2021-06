Le ketchup au banc d'essai

Le ketchup est l’un des condiments les plus populaires que l’on retrouve sur le marché. Presque chaque ménage a une bouteille au frigo ! Consommé tel quel ou utilisé comme ingrédient pour certaines recettes, il rehausse la saveur, mais aussi, la couleur de nos assiettes. Plus les déclinaisons du condiment se multiplient, plus le choix d’un bon produit en supermarché se complexifie. Mon analyse des produits du commerce !

L’ORIGINE DU KETCHUP

Le ketchup, condiment d’origine asiatique et initialement appelé ké-tsiap, avait un goût assez piquant et prononcé. On raconte que ce sont des marins anglais qui, au 17e siècle, ont rapporté de l’Orient le fameux condiment devenu si populaire ici. Par la suite, sa recette originale a été modifiée pour offrir la saveur qu’on lui connaît actuellement. Il se compose principalement de pâte de tomates, de sucre, de vinaigre blanc, de sel et d’épices ou assaisonnements variés. Ces ingrédients peuvent varier selon les marques sur le marché.

Les meilleurs choix

Photo courtoisie

Le champion, côté Ketchup, est un produit bien de chez nous qui vient tout juste d’arriver sur les tablettes ! Confectionné à Chicoutimi, le Quetchup Canada Sauce ne contient que des ingrédients locaux, dont des tomates de serre de la région (nord du Lac-Saint-Jean), du miel de sarrasin et du vinaigre de cidre de pommes. On adore ce ketchup 100 % québécois créé par l’homme d’affaires Simon-Pierre Murdock et son équipe. Sans sel ajouté, ce ketchup se démarque puisqu’il est le plus faible en sodium de tous les ketchups analysés (5 mg de sodium naturellement présent dans les tomates) ! Il apporte 10 calories et 3 g de sucres par portion.

Photo courtoisie

De la même marque (Canada Sauce), le ketchup aux tomates compte aussi parmi nos meilleurs choix. Pour 15 calories, il contient 3 grammes de sucre (il contient du sirop d’érable). Ce condiment fait aussi partie des ketchups les moins salés avec 70 mg de sodium par portion de 15 ml.

Photo courtoisie

Le ketchup style maison de la compagnie Délices d’Autrefois est un autre excellent choix. Il n’apporte que 30 mg de sodium par portion. Il contient 3 g de sucres par portion et 15 calories. Ce ketchup contient des légumes comme des tomates, des oignons, des céleris et des poivrons. Sa liste d’ingrédients est épurée et ne contient aucun additif ou agent de conservation. On aime !

Photo courtoisie

Le ketchup de marque Joe Beef fait également partie des meilleures options parmi l’éventail de produits analysés. Il fournit 55 mg de sodium, soit la moitié de moins que la moyenne des produits analysés, 3 g de sucres et 20 calories par portion de 15 ml. Le produit est exempt d’additifs.

Décidément, les produits du Québec se démarquent dans ce banc d’essai. On peut être fier d’acheter local, surtout quand la santé est au rendez-vous !

Photo courtoisie

Faisant également partie des produits les moins salés, on retrouve le ketchup réduit en sodium de la marque Compliments. Celui-ci apporte 45 mg de sodium par 15 ml. Il contient par contre du chlorure de potassium, un additif, qui lui confère une saveur salée.

Les moins bons choix !

Photos courtoisie

Le ketchup sans sucre ajouté de la marque Heinz est une option moins intéressante. Certes, il affiche moins de sucres que les autres produits. Néanmoins, si on s’attarde à sa liste d’ingrédients, on découvre qu’il contient du sucralose, un édulcorant qu’on préfère éviter. Aussi, il s’agit du produit le plus salé de tous les produits analysés. En effet, il renferme 200 mg de sodium par portion de 15 ml. Fait intéressant, il est le seul produit de l’analyse à contenir de la levure torula, source de vitamines du groupe B. Contenant aussi un édulcorant, le stévia, le produit sans sucre ajouté Le Choix du Président se retrouve parmi les options les moins intéressantes.

Photo courtoisie

Le ketchup de la marque French’s trouve également sa place parmi les moins bonnes options dans notre analyse. Il occupe le second rang des produits les plus salés avec une teneur de 170 mg par portion de 15 ml.

Photo courtoisie

Si le ketchup biologique de la marque Irresistibles plaît avec sa liste d’ingrédients épurée et composée de produits biologiques, il perd des points avec une teneur en sodium parmi les plus élevées des produits comparés (160 mg de sodium par 15 ml).

Tomates et fruits : une délicieuse combinaison !

Photos courtoisie

Lors de notre sélection de produits en supermarchés, nous avons fait la découverte de ketchups aux fruits. Vous connaissez ? Intéressants d’un point de vue nutritionnel, les produits de la marque Délices d’Autrefois et Si-Bon sont préparés avec des tomates, des pêches et des poires. Globalement, si on les compare au ketchup traditionnel, on constate que les deux produits sont bien peu salés, 25 et 30 mg par portion de 15 ml. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les ketchups aux fruits ne contiennent pas plus de sucres que les produits offerts en version classique (soit 2 et 3 g de sucre par portion de 15 ml). Côté composition, si le produit Délices d’Autrefois contient à la fois du chlorure de calcium et de l’acide citrique, le produit de la marque Si-Bon, quant à lui, renferme de la gomme xanthane, pour sa texture. Rien de mieux que de le cuisiner soi-même pour en contrôler les intrants !

Notre analyse

Une vingtaine de produits ont été analysés pour ce banc d’essai. La portion de référence utilisée est de 15 ml, soit une portion de 1 cuillère à soupe.

Par portion, les différents produits analysés fournissent :

Entre 5 et 20 calories

Entre 1 et 4 g de sucre

Entre 5 et 200 mg de sodium

♦ Merci à Diana Ayoub Fawaz, stagiaire en nutrition, de sa précieuse collaboration.