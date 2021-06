Les habitants de Mascouche relèvent la tête après le passage de la tornade

Les travaux restent importants pour réparer les dégâts causés par le passage d’une tornade de force EF02, lundi, à Mascouche, et qui avait coûté la vie à un homme.

• À lire aussi: Quatre tornades ont frappé le Québec lundi

• À lire aussi: Dame Nature a brisé bien plus que du matériel cette fois-ci

On dénombre 117 maisons endommagées, dont deux complètement détruites. Une cinquantaine d'employés municipaux se relayaient encore dans les 72 dernières heures pour amasser des débris. Six conteneurs de 60 verges ont également été utilisés pour les corvées de nettoyage.

Dimanche, des gens réparaient et ramassaient encore ce que le puissant tourbillon de vent a laissé sur son passage.

La tornade était de force EF02, avec des vents atteignant jusqu’à 200km/h.

Olivier Mongeau | TVA Nouvelles

Olivier Mongeau, un habitant de Mascouche, a vu sa maison endommagée. Si beaucoup a été fait pour réparer les dommages, plusieurs aménagements doivent toujours être réparés.

«Ça va un petit peu mieux. On a passé deux nuits à l'hôtel et on est revenus à la maison. C'est sûr que tout va se placer. La piscine, ils sont censés venir lundi, mardi. La clôture aussi, vu que c'est l'urgence car ça peut être dangereux, ils sont censé venir d'ici deux semaines».

Un homme a perdu la vie lors de cette catastrophe naturelle, et un mémorial improvisé a été érigé à l’endroit où a été retrouvé son corps.