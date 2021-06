Musée canadien pour les droits de la personne: des problèmes de racisme et de diversité

Un nouveau rapport interne dévoile que le Musée canadien pour les droits de la personne situé à Winnipeg, au Manitoba, continue de faire face à des problèmes de racisme et de diversité, particulièrement dans le personnel de haut rang, a rapporté CTV News dimanche.

Ce rapport de près de 80 pages se base sur des entrevues réalisées avec 35 membres de l’organisation et complète le deuxième volet d’un examen interne sur cette problématique qui est mené depuis août 2020 au musée, a-t-il été précisé.

Malgré des efforts posés par Isha Khan, présidente-directrice générale du musée depuis août 2020 après la démission de John Young pour des allégations de racisme, d’homophobie et de harcèlement sexuel, l’évaluation a indiqué que des problèmes de racisme et d’oppression systémiques se ressentent encore de la part de la direction.

«Il y a peu de capacité dans la direction exécutive pour diriger le changement culturel, et il n’y a pas encore de capacité à reconnaître de quelle manière les préjugés et les inégalités affectent les décisions du musée», est-il possible de lire dans le document obtenu par CTV News.

Plusieurs employés auraient également déploré que peu de mesures ont été mises en place pour éviter cet environnement nocif dans l’établissement.

«Il y a une certaine réticence chez les cadres supérieurs à tenir les membres blancs de la direction personnellement responsables de ces actions qui contribuent à soutenir le racisme systémique et quotidien», poursuivrait le rapport.

Le personnel noir et autochtone serait ainsi principalement désavantagé au musée, tout comme les femmes qui seraient sous-évaluées par rapport à leurs collègues masculins. L’hétérosexisme serait aussi pointé du doigt dans ce rapport.

Le musée a tout de même tenté de redresser la barre en embauchant deux nouveaux gestionnaires qui s’identifient comme membres de la communauté 2SLGBTQ+ et dont l’un est une personne de couleur, a souligné CTV News.

«Notre objectif est que notre lieu de travail soit représentatif de notre communauté et inclus des personnes issues de groupes sous-représentés, notamment 2SLGBTQ+, les Noirs et les Autochtones», a affirmé Mme Khan en entrevue avec le média.

Près de 15 recommandations ont donc été ajoutées dans cette deuxième phase d’examen interne, en plus des 44 autres déjà formulées.

Un audit des pratiques en ressources humaines est présentement mené au musée, a fait savoir la présidente-directrice générale à CTV News.