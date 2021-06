Repensons Lévis rêve d'un parc central

Quelques mois avant les élections municipales, le parti politique Repensons Lévis a annoncé dimanche un projet de parc central pour la ville, qui viendrait remplacer un projet de boulevard urbain jugé «inutile».

Le parc, présenté comme «l’un des plus grands parcs linéaires urbains du Québec», serait situé dans le corridor du boulevard Étienne-Dallaire, entre la rue Châteaubriand et le Chemin des îles, en plein cœur des quartiers Saint-David et Christ-Roi.

Situé dans un périmètre de 57 mètres en largeur par 3,2 kilomètres en longueur, ce projet viendrait remplacer celui de boulevard routier actuellement dans les cartons de la Ville.

«Le projet de boulevard routier, qui y est actuellement planifié, est désuet [...] en raison de sa présence dans un quartier exclusivement résidentiel», a indiqué par voie de communiqué le parti qui cherche à déloger le maire Gilles Lehouillier.

La ville a déjà, dans les dernières années, aménagé une partie du boulevard Étienne-Dallaire, mais ce segment s’arrête présentement à la hauteur de la rue Châteaubriand, sans s’aventurer dans les quartiers résidentiels.

Le nouveau parc permettrait d’offrir une interconnexion au réseau cyclable déjà en place à Lévis, mais aussi du mobilier urbain, des jeux d’eau, un «skate parc», un jardin communautaire ou encore des commerces saisonniers.

«Le parti a fait plusieurs consultations publiques à l’automne dernier et il s’agit clairement du projet qui a suscité le grand accord de la part de tous. Pour Christ-Roi, cela signifie beaucoup, puisqu’il s’agit de l’un des rares espaces verts facilement accessibles», a souligné Gaston Gourde, candidat dans le quartier Christ-Roi.

Repensons Lévis a par ailleurs avancé qu’un projet similaire a été développé à Trois-Rivières pour un coût total de 1,3 million $ et financé à 50 % par Québec dans le cadre du Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains.