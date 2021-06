Séries de la LNH et bars: «on a tout oublié ce qu’on a vécu dernièrement»

Le passage des Canadiens de Montréal en finale de la Coupe Stanley ne fait pas seulement le bonheur des partisans, mais aussi celui des propriétaires de bars.

Cette finale arrive en même temps que le déconfinement de la province, ce qui fait en sorte que les amateurs de hockey peuvent se réunir dans les bars pour encourager leur équipe.

Cette grande affluence des clients aide les propriétaires de bars à oublier l’année difficile qu’ils viennent de traverser en raison de la COVID-19.

«C’est un vrai scénario de rêve. Personne n’aurait pensé ça il y a plusieurs semaines et on se retrouve aujourd’hui en finale de la Coupe Stanley. On a tout oublié ce qu’on a vécu dernièrement», affirme Renaud Poulin, PDG de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec, en entrevue à LCN.

Ce dernier constate que ses clients aussi semblent avoir mis la pandémie de côté pour parler davantage de hockey.

«La COVID tout ça, les gens n’en parlent plus. Ils parlent seulement du Canadien. C’est sûr qu’au match ils parlent du Canadien, mais ils parlent aussi avant après le match, la journée avant, les gens sont vraiment contents», dit M. Poulin.

L’allègement des règles sanitaires qui viennent avec le passage en zone verte apporte aussi une bouffée d’air frais aux propriétaires de bars.

«C’est un pas de plus. On s’en va tranquillement pas vite dans la bonne direction, surtout à cause du Canadien on est vraiment heureux de ce qui se passe», explique-t-il.

M. Poulin souhaite que les Canadiens remportent la Coupe Stanley, mais admet qu’il préfèrerait que cette victoire ait lieu en sept matchs.

«Les gens restent plus longtemps, ça, c’est bon pour nous. Ils arrivent tôt et partent après le match, vu qu’on peut partir à 2h», souligne le PDG.

