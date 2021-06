Canadien: un parcours sinueux pour Carey Price et Shea Weber

TAMPA | Shea Weber et Carey Price ont patienté pendant une quinzaine d’années avant de participer à une finale de la Coupe Stanley. Les dernières saisons dans l’uniforme du Canadien furent pénibles. Néanmoins, ils ont toujours gardé la foi.

« Je suis chanceux d’avoir été échangé dans une grande organisation et une grande ville. Oui, il y a eu de beaux moments et des temps difficiles, mais ça fait partie de l’aventure et de l’histoire. Et jusqu’à maintenant, c’est une belle épopée et je souhaite qu’elle se poursuive », a indiqué Weber, avant de s’envoler vers Tampa.

C’est fou ce qu’une présence en finale de la Coupe Stanley peut adoucir les souvenirs. Depuis l’arrivée de Weber à Montréal, en juin 2016, le Tricolore a traversé l’une des pires périodes de son histoire. Sans la pandémie, le Tricolore aurait, en 2020, raté les séries pour une troisième fois de suite, une quatrième en cinq ans.

Lorsqu’on avance en âge, que le directeur général parle de « reset on the fly » et que l’équipe fait du surplace, il y a lieu de se poser des questions.

D’ailleurs, en septembre 2019, lors du tournoi de golf qui lançait le camp d’entraînement du Canadien, Price avait pris soin de rappeler que le temps commençait à presser dans son cas.

Néanmoins, près de deux ans plus tard, il soutient qu’il n’y a pas un moment où il s’est dit que cette occasion de gagner la coupe Stanley ne se présenterait pas à Montréal.

Le travail de Bergevin

Il faut croire que Price, tout comme l’a répété récemment Marc Bergevin à son égard, était prêt à vivre et à mourir avec son directeur général. Pas surprenant que les deux hommes se soient étreints pendant plusieurs secondes après l’élimination des Golden Knights.

« On a vécu beaucoup de choses ensemble depuis son arrivée [en mai 2012]. Des bons moments et des moins bons. J’étais simplement heureux d’en partager un autre avec lui. Il le mérite pleinement », a mentionné Price.

Il faut le reconnaître, Bergevin n’a jamais eu peur d’effectuer des transactions et des mouvements de personnel pour tenter d’améliorer sa formation. Les acquisitions de Tyler Toffoli, Josh Anderson, Joel Edmundson, Eric Staal, Jake Allen ont grandement contribué à ce revirement de situation et à la présence du Canadien en finale. « Évidemment, il a fait beaucoup de bonnes choses. Il a comblé quelques brèches au cours de l’entre-saison et ça rapporte, a reconnu le capitaine du Canadien. Il nous reste encore du travail à faire, mais on est excités d’aller de l’avant. »

Le reste du travail, ce sont quatre victoires à soutirer au puissant Lightning de Tampa Bay. Ce ne sera pas une mince tâche, mais puisque les occasions ne se présentent pas souvent, aussi bien tout faire pour saisir celle-ci.

« Toute notre vie, nous avons travaillé pour obtenir cette chance de jouer en finale de la Coupe Stanley. Et nous y voilà. On a hâte que ça commence », a indiqué Price.