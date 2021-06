Une chaude semaine de flotte à venir

Sortez vos parapluies, car les prochains jours s’annoncent pluvieux et humides dans la région de la capitale nationale.

Les températures tourneront autour de 20-23 degrés Celsius entre lundi et vendredi pendant la journée, à l’exception de mardi où le mercure grimpera potentiellement jusqu’à 28 degrés Celsius.

Avec l’humidité, on aura l’impression que la température est plus chaude. Aujourd’hui, la température ressentie pourrait être de 30 degrés, si l’on considère le facteur humidex.

La pluie sera au rendez-vous, avec des précipitations prévues aujourd’hui, mercredi et jeudi durant la journée, ainsi que chaque nuit de ce soir à jeudi.

Les journées de mercredi et vendredi s’annoncent plus pluvieuses : on s’attend à 20-30 millimètres de pluie, d’après MétéoMédia.

La pluie est cependant la bienvenue puisque le printemps 2021 a été très sec. Par exemple, en mai, la région de Québec a reçu 56 millimètres de pluie alors que la normale est de 116 millimètres.