Une journée dédiée aux petites et moyennes entreprises

Depuis une motion adoptée à l’Assemblée Nationale sur le sujet le 9 juin dernier, le 27 juin au Québec est désormais la Journée des micro-, petites et moyennes entreprises.

Un moment qui a pour but de dénoncer, et potentiellement pouvoir éliminer les barrières qui freinent leur croissance, selon Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

«La petite entreprise fait vibrer l’économie de toutes les régions, et ce, sans exception. Au Québec, 53 % des entreprises ont moins de 5 employés et 86 % en ont moins de 20 [...] des enjeux importants demeurent et affectent le déploiement de leur plein potentiel. Le gouvernement du Québec doit en faire plus pour ces PME », a partagé François Vincent, vice-président Québec pour la FCEI.

Au Québec, des microentreprises doivent payer jusqu’à 259 % de plus en impôt que les autres PME uniquement parce qu’elles sont trop petites, selon la FCEI. La province est la seule au pays qui ne donne pas accès au taux d’impôt réduit pour petite entreprise à celles des secteurs de la construction et des services si elles ne rémunèrent pas 5 500 heures (près de 3 employés à temps plein).

Donc, si elles passent sous ce seuil, leur taux d’imposition est le même que celui des grandes entreprises, c’est-à-dire un taux d’impôt supérieur de 259 % à un concurrent qui remplit cette condition. Pour un bénéfice de 50 000 $, le surplus à payer est de 4 150 $, pour un bénéfice de 150 000 $, le surplus s’élève à 12 450 $.

La FCEI invite d’ailleurs les dirigeants de PME du Québec à signer une pétition qui sera remise à Éric Girard, ministre des Finances du Québec.

La pénurie de main-d’œuvre, encore et toujours

Encore plus avec la pandémie, la pénurie de main-d’œuvre et demeure des obstacles importants à la croissance des PME du Québec, selon un sondage effectué à travers les membres de la FCEI. Ces enjeux sont encore plus criants pour les entreprises comptant 5 à 50 employés.

«Actuellement, la pénurie de maind’œuvre ralentit les PME et freine tout le Québec. Il faut les écouter pour surmonter ce défi et agir maintenant. Comment? En réduisant les taxes sur la masse salariale pour leur donner des outils pour mieux recruter, en améliorant la communication sur les programmes pour qu’elles puissent les utiliser et en augmentant le bassin de candidats potentiels, notamment en misant sur l’immigration», rajoute M. Vincent.

Le tiers des propriétaires de PME au Canada gagnent moins de 33 000 $ par année.

