LABRECQUE, Gérard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 juin 2021, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Gérard Labrecque, époux de madame Kathleen Roy. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Laurie (Raphaël Gamaz Legrand) et David (Rosalie Hébert); sa mère madame Carmelle Gagnon (feu Raymond Labrecque); ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: feu Christine (Gérald Noël), Christian (Jocelyne Goulet), feu Sylvie, Roger, Gilles, François Roy (Christine Genest) et Michel Roy (Lucie Turcotte); ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/get-involved/events-and-participation/home-march/?region=qc). La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.