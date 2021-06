MARIER, Fernande Faucher



À son domicile, le 19 juin 2021, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Fernande Faucher, épouse de feu M. Marcel Marier.Elle demeurait à Québec (arrondissement Charlesbourg).et de là au cimetière St-Charles (1460 Boulevard Wilfrid-Hamel).La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants : Caroline (Elaine Larrivière) et Christian (Lyne Bety) ; ses petits-enfants : Joshua et Romie ; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Marier : Colette Marier-Robitaille, Claude (Diane Dubé), Luc Demers et Colette Bédard ; sa cousine, Denise Vallerand, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 305, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294 / site internet : www.alzheimer.ca