Assouplissements supplémentaires au Bas-Saint-Laurent

Des assouplissements se sont ajoutés à ceux déjà en vigueur en zone verte, depuis lundi, au Bas-Saint-Laurent.

Les terrasses extérieures des bars et restaurants pourront maintenant accueillir jusqu’à 20 personnes à la même table. L’interdiction de danser demeure et la vente d’alcool doit cesser aux douze coups de minuit pour ensuite fermer les établissements à 2h.

Or, même avec ces mesures plus permissives, la clientèle tarde à suivre le pas. «Depuis trois semaines, on a vu à peu près 30% de notre clientèle. Les gens ont peur de sortir», a affirmé Luc Pichette, directeur général de la Corporation des bars, brasseries et tavernes du Québec et propriétaire du Bar Le Campus, à Rimouski.

Les tenanciers de bars se croisent d’autant plus les doigts pour que la diffusion de la série finale de la Coupe Stanley opposant les Canadiens de Montréal au Lightning de Tampa Bay remédie à ce faible engouement.

Il s’agit d’un évènement rassembleur qui pourrait aider grandement les établissements: «La série finale ne pourrait pas arriver à un meilleur moment », a ajouté Guillaume Sirois, président de La Chambre de commerce et de l’industrie de Rimouski-Neigette.

