Camps d’été: «ça ressemble de plus en plus à la réalité», juge l'Association des camps

Malgré la mise en place de mesures sanitaires encore cette année, les jeunes qui participeront à un camp de jour ou de vacances vivront un été près de la réalité pré-COVID.

«Ça ressemble vraiment de plus en plus à la réalité de nos camps de jour en termes de potentiel de capacité d’accueil et de retour à une réalité de fonctionnement pour les camps en hébergement», a affirmé Éric Beauchemin, directeur général de l’Association des camps du Québec, en entrevue à TVA Nouvelles.

Un peu comme à l’école, les jeunes vivront en bulle avec leur animateur «qui maintiendra la distanciation sociale ou qui porte le masque en fonction de la situation», a expliqué M. Beauchemin.

Plusieurs mesures ont été mises en place afin d’éviter la propagation de la COVID-19 dans les camps de vacances.

«En fait, on a mis un filet de sécurité. Ce qu’on veut, c’est que le virus ne pénètre pas les sites de camps», a mentionné le directeur général.

Des tests PCI seront notamment requis au départ pour les sites de camps.

Les membres du personnel de certains camps ont aussi été placés en isolement afin de s’assurer qu’ils n’apporteront pas le virus au camp.